Первые 1000 дней – это 270 дней внутриутробного развития (9 месяцев беременности) и первые два года жизни (365 дней + 365 дней), этот период является наиболее важным для ребенка и от того, как он пройдет, будет зависеть вся его последующая жизнь.

Именно поэтому для первых 1000 дней ЮНИСЕФ и научные институты разработали специальную программу «Первые шаги», в которой прописаны все правила для этого периода. Особенное внимание в ней уделено вопросам питания детей.

Рассказать об этом мы попросили врача педиатра – неонатолога высшей категории, ассистента кафедры детских болезней №2 ТГМУ Мукарамхон Юсупову.

«На долю неинфекционных заболеваний приходится более 60% смертей»

- Мукарамхон Аслоновна, как питание в интересующий нас период связан с дальнейшим здоровьем?

- Как демонстрируют многочисленные исследования, некоторые люди уже в молодом возрасте имеют неинфекционные заболевания: инфаркты, инсульты, атеросклерозы, гипертоническую болезнь, ожирение и сахарный диабет второго типа.

По мнению ВОЗ, решение этой проблемы напрямую связано с разрешением проблем питания. Именно влияние первых 1000 дней жизни может способствовать развитию неинфекционных заболеваний. Это аксиома, которая уже не требует подтверждения.

Что касается нашего региона, к сожалению, эти заболевания, у нас молодеют, как и во всем мире. Если раньше перечисленные выше недуги встречались после 50-55 лет, то сейчас они встречаются в 40 лет и младше. Я думаю, в этом вопросе немаловажная роль отводится питанию матери и ребенка, и стрессовому фактору. Последний нельзя сбрасывать со счетов, потому что стресс в купе с неправильным питанием срабатывает катализатором в озвученных болезнях.

Если говорить о недоношенных детях, о малышах с детским церебральным параличом, то первостепенная роль в их рационе отдается белку, играющему важнейшую роль в умственном развитии.

- Как вы относитесь к белковому прикорму новорожденных?

- Я считаю, что прикорм белком необходим только детям с гипотрофией 2-3 степени. Гипотрофия у детей – дефицит массы тела, обусловленный нарушением усвоения или недостаточным поступлением питательных веществ в организм ребенка. Гипотрофия II степени у детей характеризуется снижением веса на 20-30% и отставанием роста на 2-3 см. При гипотрофии III степени дефицит массы тела превышает 30 % от долженствующей по возрасту, имеется значительное отставание в росте.

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Такие патологии встречаются у нас в основном у детей, проживающих в сельской местности. Поэтому, если мы говорим о питании доношенного ребенка, то мы должны дать ему то количество белка, которое обеспечит нормальный рост и интеллектуальное развитие, но не приведет к ожирению. Этим вопросом в первые тысячу дней жизни должен быть озадачен каждый участковый педиатр.

В современных условиях наши мамы имеют все условия для педагогического прикорма ребенка.

- Что это такое?

- Педагогический прикорм – это способ знакомства ребенка со «взрослой» едой, развитие у него интереса к еде и обучение есть самостоятельно. В отличие от традиционного введения прикорма, тут нет строгого плана по видам и количеству продуктов. Одно из главных отличий – то, что для ребенка ничего не готовят специально. Как рекомендует ВОЗ, начинать его можно с полугода, но не раньше. Подобное обновление рациона постепенно заменяет грудное кормление и вытесняет его совсем к 1 году.

«Главная роль отводится пищевым аллергенам, которые употребляет кормящая мать»

- Аллергия у ребенка, это наследственное или приобретенное заболевание, и как минимизировать ее появление?

- К сожалению, даже в семье без наследственных аллергических заболеваний ребенок может в 15% случаев развить аллергию. Мы не можем это исключить, но мы можем влиять на здоровье детей с помощью образа жизни в первые 1000 дней.

Ребенок-аллергик на грудном вскармливании знакомится с ограниченным количеством вкусов из-за гипоаллергенной диеты мамы, а затем получает и в прикорме далеко не все продукты. С этим мамы связывают избирательность в пище уже подросшего ребенка. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, тоже очень избирательны в прикорме, потому что не знают вкусов разных продуктов, которые могли бы поступать через грудное молоко.

С пищевой избирательностью можно справиться. Доказано, что любому малышу можно привить лояльность к новому продукту, предложив его 11-13 раз. Можно смешивать его с другими продуктами, давать на голодный желудок, в общем, использовать различные хитрости, при этом не применяя насилия.

В нашем регионе часто встречаются рахит и йододефицитные заболевания, которые являются опасной патологией и при их выявлении нуждаются в срочном лечении. Хотя главное в этом вопросе, профилактика.

- Чем грозит нехватка витамина D и йода здоровью ребенка?

- У нас нередко встречается такое заболевание как рахит. Это болезнь, связанная с нарушением обмена веществ и недостатком витамина D, затрагивающая в первую очередь костную и нервную системы. Их частота в последнее время значительно уменьшилась, но проблема сохраняется. Обеспечить организм достаточным количеством витамина D можно перорально.

То есть давать ребенку продукты или лекарственные препараты, в состав которых входит витамин D (чемпион среди продуктов по содержанию этого витамина всеми нелюбимый рыбий жир).

Необходимо проводить профилактику рахита еще в утробе матери и сразу после рождения. Также не желательно использовать так называемую национальную люльку – говору, которая стесняет движения ребенка.

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Йододефицит может приводить к развитию патологий щитовидной железы и умственным расстройствам различной степени тяжести. Наиболее распространённые из йододефицитных заболеваний: эндемический зоб, эндемический кретинизм или врождённая умственная недостаточность. Особо опасен йодный дефицит для интеллектуального развития детей.

Профилактика йододефицита:

- регулярное употребление продуктов, богатых на йод (морская и речная рыба, морские водоросли, другие морепродукты);

- употребление в пищу йодированной соли;

- регулярный профилактический прием препаратов йода (особенно детям, беременным и людям с патологиями щитовидной железы);

В заключение вопроса о питании малышей не лишним будет добавить, что пирожные, сосиски и шоколад на первом году жизни – совсем нездоровое питание. Желание радовать ребенка такими подарками может крайне негативно сказаться на его здоровье.

Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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