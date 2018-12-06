Генерал-майор милиции Мухаммадшох Искандарзода назначен начальником ОМВД-1 города Исфара. Сам он объясняет своё назначение обычными кадровыми изменениями, а эксперты говорят, что он может снизить уровень радикализма и количество приграничных конфликтов в этом регионе.

Мухаммадшоха Искандарзода направляют в Исфару уже не в первый раз. В 2014 году на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел очередной конфликт между пограничниками, и тогда здесь появился Мухаммадшох Искандаров вместе со своим отрядом (порядка 100 человек).

Тогда МИД Кыргызстана направил ноту Таджикистану, в которой выразил беспокойство по поводу присутствия Искандарзода и его подчиненных в пограничном регионе.

Почему именно он?

Исфара является одним из трудных регионов с точки зрения обеспечения безопасности. В этом городе, который граничит с Баткентской областью Кыргызстана, часты случаи незаконного пересечения границы и пограничные конфликты.

В настоящее время работает совместная комиссия Таджикистана и Кыргызстана по уточнению линии границы между государствами, однако пограничные проблемы в этом регионе еще есть.

Более того, с точки зрения примыкания молодежи к радикальным группировкам город Исфара считается одним из самих уязвимых регионов. Более ста жителей этого города примкнули к радикальным группировкам.

Поэтому эксперты и активисты соцсетей указывают, что назначение Мухаммадшоха Искандарзода в Исфару имеет две цели: борьба с радикализмом и предотвращение пограничных конфликтов.

Отставной генерал Нуралишо Назаров, бывший замкомандующего Пограничными войсками, который в свое время работал вместе с Мухаммадшо Искандарзода, говорит, что если последнему дадут возможность, Искандарзода может сделать многое.

- Конечно, его личность сыграет роль в деле борьбы с организованнной преступностью. Особенно в Исфаре, где, по сравнению с другими регионами, уровень преступности выше. Его авторитет и влияние поможет жестко бороться с ними и навести строгий порядок в городе, - считает Назаров.

По поводу влияния личности Мухаммадшоха Искандарзода в предовращении пограничных конфликтов он отметил, что “Искандарзода до сих пор имеет авторитет на той стороне границы и там уважают его. Это обстоятельство даёт ему возможность предотвратить возникновение пограничных споров и правонарушений на границе”.

Сам Искандарзода в интервью Радиои Озоди о своем назначении на новую должность сказал, что это прерогатива министра внутренних дел, а его "задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Я гражданин Таджикистана, Исфара один из городов моей страны".

В Турсунзаде его боялись и уважали

До нынешнего назначения, с 2013 года Мухаммадшох Искандарзода работал главой отдела внутренних дел города Турсунзаде.

С первых дней работы он запомнился населению простотой общения с народом. Принимал людей без высокомерия, разговаривал с людьми на равных. В первые годы работы он часто ходил в народ, даже чаще чем председатель города. Выступал на тему религии, за хорошее знание Корана ему удавалось завоевать сердца своей аудитории.

Шох призывал людей подчиниться закону, не заблуждаться в мазхабах, не поддаваться влиянию пропаганды экстремистов. Он относился строго к нарушителям закона, его боялись и уважали. Когда он лично спас заложника от рук нарушителя.

Кроме того, генерал Искандаров известен тут благотворительностью. Он оказал помощь местной больнице, организовал обряд обрезания детям из малоимущих семей, давал деньги бедным людям.

При нём в городе было совершено несколько тяжких преступлений, но почти все они были раскрыты.

Однако в последние два года случилось несколько событий, которые подпортили репутацию Искандарзода. В феврале 2017 года была убита девочка, но его подчинённые классифицировали это преступление, как самоубийство.

Затем в городе был убит официант, убийство повесили на невинного человека. Позже он рассказал о том, что его пытали в течение 8 месяцев.

В декабре 2018 года один из его людей - начальник отдела охраны общественного порядка ОМВД Турсунзаде, майор милиции Камариддин Орифзода был пойман с поличным во время получения взятки.

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