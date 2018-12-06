Шведско-финская компания Telia объявила о продаже 94% акций мобильного оператора Coscom с брендом Ucell государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Сумма сделки эквивалентна $215 млн (без долгов), сообщает CA-NEWS со ссылкой на узбекские СМИ.

"Это пятое отчуждение в соответствии с нашим решением покинуть Евразию и сосредоточиться на Северных и Балтийских регионах в рамках нашей стратегии New Generation Telco. Я хотел бы поблагодарить сотрудников Ucell за их выдающийся вклад и пожелать им всего наилучшего на следующем этапе компании", – сказал президент и главный исполнительный директор Telia Company Йохан Деннелинд.



Компания планирует получить от сделки около 400 млн шведских крон (примерно $44 млн) чистой прибыли без учёта потерь от курсовой разницы.



Telia Company ранее называлась TeliaSonera и была замешана в коррупционном скандале, связанным с вхождением на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Позднее компания сменила название, чтобы не ассоциироваться с громким скандалом.



В 2015 году компания заявила о сокращении присутствия в евразийском регионе, чтобы сосредоточиться на рынках Европы.

Из Таджикистана Telia ушла в 2017 году

Шведская компания Telia продала Фонду Ага Хана по экономическому развитию свой пакет акций мобильного оператора Tcell в апреле 2017 года.

Компания продала Фонду 60% акций оператора за 27,7 миллионов долларов. Отмечалось, что цена сделки основана на общей стоимости оператора, которая оценивается в 46,2 миллионов долларов.

До этого AKFED владел 40-процентным пакетом акций Tcell. Таким образом, Фонд стал единственным акционером таджикского мобильного оператора.

Tcell охватывает более трети рынка мобильной связи Таджикистана. Данный оператор занимает 31% рынка активных абонентов мобильной связи Таджикистана.

В Таджикистане Telia работала с марта 2010 года, инвестировав в ЗАО «Индиго Таджикистан» (товарный знак Tcell).

ЗАО «Индиго Таджикистан» было основано в ноябре 2001 года американской корпорацией MCT и AKFED.

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