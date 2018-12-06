АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Эмомали Рахмон примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ДЕКАБРЯ

2007 - В Курган-Тюбе прошел таджикско-афганский бизнес-форум.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ДЕКАБРЯ

1925 – родился мастер танцев Хочиумар Косимов

1930 - родился заслуженный юрист Таджикистана Бобохон Иномов

1931 – родился исполнитель народных песен, Народный гафиз Таджикистана Ризвоншо Игмолшоев

1940 – родился деятель библиотечной науки РТ, доцент, директор Национальной библиотеки РТ им. Фирдавси (1987-1998 г.) Сохибназар Гаибназаров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах цсиление до12-17 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, местами до 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.