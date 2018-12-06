Девушки из отдаленного села осваивают вполне мужскую профессию электромонтера. Свои первые навыки они уже применяют в домашних условиях – починка розеток, патронов, электропроводки теперь для них простое дело.

17-летняя Гулриводж Мирова из отдалённого села Махшевад Айнинского района Согдийской области выбрала для себя необычную для таджикского общества профессию. Третий месяц она обучается на электромонтёра в районном профессионально-техническом лицее. Наравне с Гулриводж отважились обучаться этой специальности Шамида Раджабова, сёстры Фатима и Зухра Шариповы.

«Я с детства мечтала быть электриком. Когда к нам приходили электромонтёры, я стояла рядом с ними и пристально наблюдала за их работой и задавала кучу вопросов. Последние годы в нашем селе практически не осталось электромонтёров, а так как наше село находится вдали от центра, приходится долго ждать монтёров для ремонта электрических линий. Нехватка электромонтёров пробудила во мне желание начать обучение в данном направлении», - рассказывает Гулриводж.

Слушаю, с каким большим интересом рассказывает о своей любимой профессии Гулриводж, и перед глазами вспыхнули кадры из фильма «Звёзды над тандыром», где маленькая Нушин также с большим интересом относится к работе молодого электрика Кодира.

Как обычно, родители и родственники, да просто окружение были против обучения девочек в лицее, несмотря на нехватку специалистов. Но девушки отстояли свое право, а уже спустя два месяца обучения, когда Гулриводж поехала домой и починила все розетки, патроны и смонтировала электропроводку в доме, мама и все члены семьи остались довольны её работой.

Стоит отметить, что в начале этого года между Таджикистаном и Узбекистаном был подписан договор о строительства двух ГЭС на реке Зарафшон, где будут востребованы специалисты данной отрасли. Поэтому руководство лицея решило увеличить число учащихся по специальности электромонтаж.

На данный момент в Профессионально-техническом лицее Айнинского района обучаются более 250 учеников, из которых 138 девушек.

С 2017 года количество учащихся увеличилось благодаря отремонтированному общежитию, что улучшило условия проживания студентов лицея. Так как Айнинский район является горной территорией, и сёла там расположены далеко от центра, ежедневно преодолевать такую дистанцию ученикам было сложно.

«Учитывая желание населения и потребность региона, ПРООН в рамках проекта «Содействие в расширении социально-экономических возможностей для женщин и молодежи Зеравшанской долины Таджикистана», финансируемого Правительством Российской Федерации, оказала материальную помощь данному лицею, в том числе, профинансировав ремонт здания лицея, обеспечив оборудованием и наглядными материалами. Более того, по просьбе жителей района, ПРООН в начале 2018 года осуществила капитальный ремонт общежития для 40 девушек», - рассказал Нозирджон Солиджонов, специалист по местному развитию ПРООН.

Общежитие оснащено новейшим техническим и бытовым оборудованием, отвечающим высоким стандартам. В новом здании общежития для девочек установлена система водоснабжения и канализации, библиотека, конференц-зал и комната для досуга.

Как рассказал Босимбек Толибов, заместитель директора по производственному обучению лице, поступление этих четырёх девочек на «мужскую» специальность привлекло внимание общества.

«Бывало, что приходили взглянуть как выглядит девушка с отвёрткой в руках. Но, к большому счастью, этот стереотип был сломлен, и эти же люди теперь просят нас принять и их дочерей на подобные отделения», - говорит Толибов.

Когда-то сфера IT тоже считалась «мужской» профессией, однако отважные девушки своим примером доказали, что они как и молодые ребята могут обучаться новым информационным технологиям и добиваться больших результатов.

Эксперты считают, что профессия не может принадлежать полу. Если человек искренне любит эту работу и готов с душой исполнять её, то он должен просто взяться за это дело. Есть сотни примеров, где девушки добивались высоких достижений в «мужских» профессиях.

В рамках своих проектов ПРООН поддерживает молодежь в развитии инновационных идей и предоставляет возможности для выбора востребованных профессий, ломая стереотипы.

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