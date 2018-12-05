«МегаФон Таджикистан» продемонстрировал представителям СМИ Согдийской области обновленный офис обслуживания корпоративных клиентов. Модернизированное пространство офиса, в здании которого появилась вывеска «МегаФон Бизнес», позволяет с комфортом решать деловые вопросы, индивидуально консультировать каждого клиента, знакомиться с продуктами и услугами компании.

На открытие офиса были приглашены представители СМИ, которые могли лично протестировать работу услуг оператора и подобрать оптимальное решение для своего бизнеса. Сегодня корпоративная связь от «МегаФон Таджикистан» – это не только сервис высокого уровня, специальные тарифы и скидки, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь. Телеком-решения от оператора становятся инструментами для повышения скорости принятия управленческих решений и эффективности работы компании в целом.

Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» Далер НАИМОВ рассказал гостям об актуальных предложениях и главных принципах направления «МегаФон Бизнес». Широкий спектр услуг, включающий возможность проведения видеоконференций, организации Call-центра, контроля над удаленными объектами и сотрудниками, системы электронного документооборота и многое другое, позволяет создавать комплексные телеком-решения, отвечающие запросам каждого конкретного клиента вне зависимости от масштабов его бизнеса.

«Наши клиенты могут полностью положиться на «МегаФон Бизнес» в решении любых телекоммуникационных задач. Сегодня ведение бизнеса может быть простым, если доверить все вопросы связи надежному партнеру. Уверен, что предложенные нами услуги заинтересуют наших партнеров, и офис «МегаФон Бизнес» в Согдийской области будет главной площадкой для делового общения и нашего продуктивного сотрудничества», – комментирует Далер НАИМОВ, Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области.

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