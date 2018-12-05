В Душанбе с большим размахом ведётся жилищное строительство, массивные высотки быстро растут как в центре столицы, так и во всех районах города. Повсюду можно видеть красочные вывески о продаже квартир в новых домах. Вот только многие новостройки, несмотря на красивую внешнюю отделку, выглядят нежилыми, и в ночное время смотрятся тёмными утёсами. Почему? Об этом мы спросили у потенциальных покупателей, и сотрудников строительных фирм.

Предложение жилья превысило спрос?

Самое обычное предположение о том, что жильё в столице строится в избытке, могут делать только несведущие люди. Душанбе явно перенаселён. Во многих квартирах живут два-три поколения семьи, тесно заселены большими семьями бывшие студенческие и рабочие общежития столицы, строится немало частных домов, малообеспеченные люди проживают в кибитках, и все это ясно свидетельствуют о нехватке жилья.

По данным Агентства по статистике, в начале 2018 года численность постоянного населения Душанбе составляла 831,4 тыс. человек, в том числе, 227,1 тыс. детей, 559,9 тыс. трудоспособного возраста, 44,3 тыс. выше трудоспособного возраста.

Официальная статистика одно, по оценочному же мнению сотрудников того же Статагентства, численность населения давно превысила миллион, а некоторые считают, что она составляет около 1,2 млн. жителей.

Так, сотрудники жилищных управлений сообщают, что столичные жители, в большинстве своем новоселы из других районов страны, не регистрируют своих детей, стремясь сэкономить на оплате коммунальных расходов. Зачастую регистрация происходит лишь при получении паспортов подростками, или взрослыми при необходимости трудоустройства, и оформления прав на недвижимость.

Вот и получается, что чуть ли не треть населения столицы невидимки. Тем не менее, все они нуждаются в крыше над головой.

Итак, спрос очевиден. А вот пять причин, почему окна столичных новостроек остаются тёмными.

Причина первая. Цены падают, но всё равно «кусаются»?

Еще несколько лет назад цена квадратного метра жилплощади в новостройках составляла $800 - $1300 в центре города, и $800-$600 в микрорайонах. За последние три года они снизились до $450- $600.

Тем не менее, ажиотажа на куплю квартир не наблюдается.

Конечно, здесь сказывается бедность населения. За последние шесть лет зарплаты, и пенсии были повышены лишь трижды, хотя официальным документом, «Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013 – 2015 годы», намечалось ежегодное повышение средней и минимальной зарплат не менее, чем на 20%.

На территории Душанбе, которая составляет всего 0,1% от всей площади республики, проживает 9,3% населения страны. Соответственно, в столице самая высокая плотность населения на 1кв. км. – 8314 человек.

Между тем, ежегодная инфляция в 7%, и бесконечный рост цен обесценили национальную валюту почти на 40%, и свели повышение к нулю. Впрочем, наши зарплаты столь мизерны, что на них при любом раскладе невозможно купить жилье, поэтому для большинства рядовых жителей приобретение квартиры и по более низким ценам, составляет несбыточную мечту.

Приобретают их успешные бизнесмены или семьи, получающие средства от мигрантов, работающих за рубежом.

Причина вторая. Новостройкам не доверяют

В офисах продаж строительных компаний, отрицают снижение продаж. «Мы продаем все квартиры ещё на этапе строительства домов», - заявили корреспонденту «АП» во многих офисах столицы.

Вместе с тем многие столичные жители не доверяют надежности новостроек, утверждая, что они не смогут выдержать сильных землетрясений, которые вполне возможны в нашем сейсмоопасном регионе.

«Качество строительства очень низкое. В частности, есть серьезные претензии в армировании монолитных конструкций, к технологии возведения, к правильности самого процесса», - написал строитель в ФБ, и отдельные события подтверждают эти опасения. У всех на слуху, обрушение облицовки нового дома при сильном ветре. Недавно в центре города произошел пожар, и оказалось, что его облицовка была из дешевого горючего материала, что крайне опасно для его жителей.

Лучшего оставляет желать, и планировка квартир. Как правило, это просторные помещения в 70 – 150 и более кВ. метров, без внутренних перегородок, однако с малым количеством окон. При планировке жилых комнат неизбежно получается, что 1 -2 комнаты остаются без окон, а это уже не комната, а просто чулан, жить в котором крайне некомфортно.

К тому же покупателям квартиры сдаются без отделки стен, полов, сантехники. Все это приходится делать своими силами, и за свой счет. Вот и получается, что выложив за приобретение квартиры $50 - $100 тысяч, и более, владельцы обречены еще на длительные хлопоты и расходы, которые многим просто не по силам. Поэтому многие, нуждающиеся в жилье, ищут более дешевые, и оборудованные всем необходимым квартиры на вторичном рынке жилья.

Причина третья. Квартиры, как вложение

Некоторые состоятельные люди, в связи с разразившимся банковским кризисом и последующим стойким недоверием к банкам, забрали свои депозиты, и вложили их в недвижимость, купив квартиры в новостройках. Они не нуждаются в этом жилье, и потому не торопятся с установкой общедомовых труб водоснабжения, и прокладкой кабелей.

Еще одна причина, почему они не спешат с заселением в эти дома, это опасение вызвать вопросы у соответствующих органов о происхождении денег. Особенно это касается, так называемого, элитного жилья. Вот и получается, что многие квартиры чаще в центре города, давно раскуплены, но в них никто не живет.

Причина четвёртая. Мошенничество и долгострой

Но, наверное, более всего подорвало желание душанбинцев приобретать квартиры в новостройках, это многочисленные случаи мошенничества и долгостроя. К сожалению, за примерами далеко ходить не надо. Наша газета неоднократно писала об обманутых вкладчиках строительных компаний «Мухаммад 2009», и «Мухаммад 2014», принадлежащих одной семье. Последние взялись за возведение четырех многоквартирных домов в центре столицы, и не завершили ни одной стройки.

Речь идет, в частности, о 18-этажном доме на ул. Бухоро 25/29, и 9-ти этажном доме, на ул. Шевченко. Дома не достроены и сейчас, спустя более 4 лет, а люди, вложившие свои деньги в строительство, до сих пор не получили жилья, и не могут вернуть свои деньги.

Застыла стройка и на улице Истаравшан, где снесли 4-этажный дом. Там планировали построить высотку в 16 этажей, но за два года работы возвели только три этажа. Жители снесённого дома, также безрезультатно пишут жалобы во всевозможные инстанции.

При таких темпах строительства, и отношении к выселенным из своих старых домов людям, мало кто, по собственному желанию, рискнет стать дольщиком в строящихся высотках.

Причина пятая. Достроили, а жить невозможно

Случается и так, что даже если дома достроены, то жить в них все же невозможно. Новый мэр Душанбе, сразу после назначения распорядился провести проверку строительных объектов частных кампаний, и государственной программы «Доступное жильё». Контролирующие органы проводят ревизию документов, в частности, законность отведения земельных участков под строительство, и оказалось, что у многих стройкампаний документы оформлены неверно, или не до конца.

Вследствие этого им пришлось остановить строительство до выяснения всех деталей, и решения вопроса в соответствии с законодательством страны, а если строительные кампании ведут строительство без должного оформления документов на земельные участки, дальнейшее подключение домов к водо - и элетроснабжению, становится проблематичным.

Так случилось, например, с домом по ул. Валамат-заде, который должен был сдаваться в эксплуатацию весной 2016 года, но на самом деле был заселен только в этом году.

О странном случае сообщили юристы ОО «Независимый центр по защите прав человека». К ним обратились жильцы трех шестиэтажных строений по ул. Каххарова, которым продали в качестве жилья кабинеты административных зданий. Выяснилось это лишь после того, как ОМВД района Фирдавси отказал новоселам в прописке по месту проживания. Обманутые покупатели пишут письма мэру города, и президенту с просьбами изменить статус домостроений от административного в жилое.

К сожалению, случаев, когда вместо предстоящего новоселья людям приходится разбираться в причинах затягивания сдачи домов в эксплуатацию, писать жалобы в разные инстанции, и даже обращаться в суд, немало.

К СЛОВУ:

Парламентариям и душанбинцам пообещали

В конце октября проблема долгостроев обсуждалась на заседании парламента, где спикер Шукурджон Зухуров сообщил, что к ним поступает множество писем, в которых люди просят помощи и защиты от недобросовестных застройщиков, занижающих стоимость сносимых квартир, задерживающих выплаты обещанных компенсаций, и годами не сдающих в эксплуатацию новостройки.

Приглашенный специально для выяснения причин проблем председатель Комитета по делам архитектуры и строительству Джамшед Махмадзода ответил, что Комитет, совместно с мэрий Душанбе, намерен до конца текущего года положить конец проблемам долгостроев в столице.

До конца года остался ровно месяц.

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