Нецелесообразное использование, присвоение и растрата бюджетных средств, вымогательство и совершение коррупционных преступлений в сфере здравоохранения вызывает беспокойство у правоохранительных органов Таджикистана. Об этом было заявлено на заседании совета Генеральной прокуратуры страны, которое прошло с представителями медицинских ведомств, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании отмечалось, что действующее законодательство о медицинских услугах и профилактика инфекционных заболеваний не всегда соблюдается.
«Были выявлены много случаев нарушения требований «О Порядке оказания медико-санитарных услуг гражданам Республики Таджикистан учреждениями государственной системы здравоохранения» (Постановление Правительства РТ №600 от 2 декабря 2008 года). В большинство случаев были нарушены право граждан на лечение», - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Было подчеркнуто, что низкий уровень профилактических работ и отсутствие санитарно-эпидемиологических условий приводит к распространению инфекционных заболеваний среди населения.
"Особенное беспокойство вызывает распространение ВИЧ-инфекции, а меры, принимаемые органами здравоохранения, недостаточны в этом направлении", - отметили представители Генпрокуратуры в ходе заседания.
На встрече было подчеркнуто, что были возбуждены 277 админстративных и 42 уголовных дела в отношении сотрудников сферы здравоохранения. Однако, не указано, за какой период и за какие правонарушения.
Решением совета, ответственным лицам сферы здравоохранения поставлены определённые задачи для обеспечения строгого соблюдения законодательства, выявления и устранения недостатков и правонарушений.
Президент страны на встрече с преподавателями и студентами Таджикского государственного медицинского университета и с работниками сферы здравоохранения в честь Дня знаний упомянул о фактах неэффективного использования бюджетных средств в ряде учреждений сферы здравоохранения, случаях преступлений, совершённых работниками сферы, и обязал руководство Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и всех медицинских учреждений принять решительные меры для искоренения подобных негативных явлений.
Cегодня, к слову, нижняя палата парламента приняла поправки в Уголовный кодекс страны, которые ужесточили наказание в отношении врачей за ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей.
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Кулли ахбор
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ьктшг2
Генпрокуратура возмущена .............
А чёш она не не возмущена на право граждан получать информацию от СМИ? Чёш она не ищет преступников, которые занимаются блокировкой Медиа БЕЗ СУДА? Или это считается детскими шалостями в РТ? Вот пусть докажут, что РТ правовое государство.Это их прямая обязанность А то, нашли крайних- медиков.