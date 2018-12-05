Инициатором отмены встречи глав государств, по мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, выступила Армения, сообщает РИА Новости.

«С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить», — заявил Ушаков.

Обязанности генерального секретаря ОДКБ продолжит исполнять Валерий Семериков.

Двумя днями ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что «во время последней телефонной беседы президент России предложил не проводить саммит из-за сложившейся ситуации, после же в рабочем порядке обсудить решения».

Напомним, специальная следственная служба Армении предъявила бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году. Суд в Ереване в конце июня освободил его под залог. В ноябре Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе армянской стороны отстранил Юрия Хачатурова от должности Генерального секретаря ОДКБ.

Спор о том, кто должен занять этот пост, вышел в публичную сферу. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями в адрес Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Армянская сторона была недовольна тем, что Лукашенко говорил о ситуации в ОДКБ и проблемах с выбором нового генсека Организации с азербайджанским послом, а затем и с президентом Азербайджана.

Беларусь и Казахстан настаивают, что Армения потеряла право предлагать нового генсека после отзыва Хачатурова, и право перешло к Беларуси. В ОДКБ генсеком на три года становится представитель страны по алфавиту. Армянский представитель находился на должности чуть более года.

Армения не выступала с предложением отложить саммит ОДКБ, заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян, комментируя заявление, сделанное вчера ранее помощником президента России Юрием Ушаковым, о том, что запланированный на 6 декабря саммит ОДКБ отложен по просьбе Армении.

По словам Егояна, все было так, как представил Пашинян 2 декабря в беседе с журналистами. Из выступления и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в воскресенье стало ясно, что запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге саммит ОДКБ отложен, и причиной является отсутствие консенсуса по кандидату на пост генерального секретаря альянса. По словам Пашиняна, во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным последний предложил, а он согласился отложить саммит, в рабочем порядке обсудить решение, после чего с готовым решением провести саммит.

Между тем, как сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана, президент республики Эмомали Рахмон все-таки будет 6 декабря в Санкт-Петербурге: он примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus