Большинство россиян считают Казахстан и Беларусь наиболее стабильными и успешными странами СНГ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Респондентам предложили выбрать из списка стран СНГ не более трех вариантов ответа на вопрос о том, какие из государств они считают наиболее стабильными и успешными, какую из стран СНГ они хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кто из лидеров стран вызывает наибольшее доверие, сообщает МИР.
Так, Беларусь назвали 68 процентов опрошенных, Казахстан - 52 процента. Третье место в рейтинге занял Азербайджан - 16 процентов (14% в 2017 году).
На четвертом месте - Армения, которая потеряла два пункта в рейтинге и набрала 14% (16% в 2017 г.), далее идет Грузия – 12%, Узбекистан – 10%, Туркменистан – 8%.
Кыргызстан и Таджикистан расположились на одном уровне – 5%, Молдавия – 4%, Украина – 2%.
Россияне также высказались о своем уровне доверия к лидерам пространства СНГ.
По данным опроса, большинство россиян отдали свои симпатии лидерам Беларуси и Казахстана. Александру Лукашенко высказали доверие 62% опрошенных, Нурсултану Назарбаеву – 56%. 12% россиян высказали доверие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, 8% – президенту Молдавии Игорю Додону.
Опрос ВЦИОМ, как отмечается, был проведен 8 ноября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов.
Исследование проводится с 2010 года, и опрос этого года подтвердил, что на протяжении 8 лет лидерами в восприятии россиян являются Беларусь и Казахстан.
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Jasur 🌙3
И хорошо что Таджикистан на последнем месте... В России сейчас одним уроды и нацистов)))) Спасибо нашему президентом за что не присоединился в таможню союз а то сейчас были бы в жопу....
Alibek4
АП исправьте!!!! Президент Армения это АРМЕН ВАРДАНОВИЧ САРКИСЯН. Премьер министр Армении это Никол Пашинян. АП пожалуйста, да будьте уже внимательны!!!! Сколько можно так!! Надо вам АП проводить разные тесты и посмотрим какой у вас уровень образования!!!
Азия-Плюс Alibek3
Спасибо, исправили
Alibek Азия-Плюс3
Большое спасибо!!
Maxim4
Сержу Саргсяну? АП, ты че рехнулся?
Перс 5
Сколько не дружи с русскими они все равно нас не любят. Так что пора найти нам других друзей
Alibek Перс 4
Потому что мы самый виноваты. 1 гоби рихин хама подара рихин мекунад. Гражданый Казахстан и Белоруссия у них уровень образование выше чем наши. У них менталитет выше чем наши. Они уважают друг другу и не поставляют друг другу как наши любят поставлять. У них экономика выше чем наши. Очень жаль Таджикистану. Возможно у нас будет улучшаться образование и менталитет !!!
Перс Alibek3
От части я с тобой согласен. На сколько не корми волка он все равно смотреть в лес. По твоему армяне и грузины чем лучше нас. Ничем. Просто они по вере ближе чем мы.
gharib Alibek3
Зачем вы говорите слова, смысл которых не понимаете?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ менталитет выше или ниже, лучше или хуже.