Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане продолжает акцию, посвященную 70-летию принятия Всемирной декларации прав человека и Международному дню защиты прав человека.

Ежедневно до 15 декабря на сайте notorturetj.оrg размещается одна из статей Всеобщей декларации прав человека с двумя комментариями к ней – государственного служащего и правозащитника.

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит указанное мероприятие при финансовой поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, Управления Верховного Комиссара по правам человека, Программы развития ООН, «Зигрид Раузинг Фонд и представительства ЕС в РТ.

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