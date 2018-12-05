Узбекское агентство автомобильного транспорта готовит к запуску новый международный автобусный рейс Ташкент – Худжанд – Коканд, сообщает узбекская газета "Правда Востока".

Этот рейс функционировал до 1999 года, но был отменен по техническим причинам. 4 декабря началась первая техническая поездка по этому маршруту, отмечает издание.

"Потребность прямого автобусного сообщения между Ферганской долиной и Ташкентом, а также другими городами республики назрела давно. Однако такие перевозки возможны лишь транзитом через территорию Таджикистана. Заключен договор с частной фирмой Mironshox Grand Trans, которая и будет осуществлять рейсы по этому маршруту на комфортабельных автобусах Yutong", – рассказал начальник управления контроля и координации автомобильных перевозок узбекского агентства Аброр Исаев.

Пробный запуск предполагает установление технических возможностей трассы, условий безопасности пассажиров, времени прохождения, куда включено пересечение границы с Таджикистаном и обратно. После изучения всех особенностей обсуждается также возможность соединить подобными маршрутами Ферганскую долину с другими областными центрами Узбекистана.

Протяженность автобусного маршрута составляет 346 километров, примерное время следования – 11 часов 35 минут, сюда входит и прохождение государственных границ, с узбекистанской стороны через контрольно-пропускные пункты "Ойбек" и "Андархон", со стороны Таджикистана – "Фотехобод" и "Патар". Через "зеленый коридор" – 30 минут.

Планируется, что первоначальное количество рейсов составит два-три ежедневно. Если пассажиропоток окажется более значительным, будут введены дополнительные. Возможность участвовать в перевозках по новому пути субъекты предпринимательства получат при отборе с помощью тендера.

Напомним, что помимо Таджикистана, Узбекистан с соседними странами связывают автобусные маршруты с Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

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