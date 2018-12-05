Взрыв газового баллона, произошедший во вторник в 61-микрорайоне Душанбе, произошел в результате утечки газа, сообщает пресс-центр Управления государственной противопожарной службы Душанбе.

В результате взрыва пострадали четверо граждан, которые были доставлены в столичную больницу "Истиклол" с ожогами.

Взрыв баллона произошел 4 декабря в 13:25 рядом с магазином автозапчастей фирмы «Хенкук», расположенного в 61-м микрорайоне района Фирдоуси города Душанбе, принадлежащего Дониёру Фозилову.

В результате взрыва получили ожоги Худжа Бедилов, Ахлиддин Шарипов, Сабзали Шоев и Парвиз Ёраков. Их состояние оценивается врачами как стабильное.

Правоохранительные органы проводят по факту взрыва предварительное следствие.

Баллоны под контролем

Ранее в столице Таджикистана пожарные ужесточили контроль за использованием бытовых газовых баллонов в многоэтажных домах из-за участившихся взрывов. Пару лет назад в случае неправильного использования баллонов жители подвергались штрафам.

Столичная противопожарная служба в целях безопасности осуществляла проверку высотных домов Душанбе на предмет использования газовых баллонов в бытовых нуждах, и выявляла факты их неправильной эксплуатации.

Запрета на использование газовых баллонов в домах выше пяти этажей пока не введен, но контроль в целях предотвращения случаев пожаров ведется.

Нарушителей правил эксплуатации баллонов будут штрафовать - физических лиц на 200 сомони (чуть больше 25 долларов), ответственных должностных лиц на 800 сомони.

Для многих жителей Душанбе использование газового баллона в быту намного экономнее, чем использование электроэнергии. Кроме того, в случае отключения электроэнергии газовый баллон, единственное, на чем можно приготовить пищу или согреть воду.

В последние годы не было зарегистрировано случаев пожара из-за использования газового баллона.

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