Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Мирослав Ниязов освобожден от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Таджикистане, сообщает vesti.kg.

Другим своим указом президент КР назначил Джаныша Рустенбекова Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики в Душанбе.

Ранее Джаныш Рустенбеков возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Туркменистане.

Мирослав Ниязов дважды был послом Кыргызстана в Таджикистане: он занимал этот пост в 2001-2005 годах, и с 2014 года по сей день.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus