3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. В этот день было отправлено первое короткое сообщение с текстом «Счастливого Рождества!». А вот таджики, наверное, стали первыми в мире пользователями сотовой связи, которые стали через смс разводиться. Это стало даже модным.
По данным Исламского центра Таджикистана, в год примерно 100 пар обращаются в шариатские суды, чтобы разобраться в их случае развода по смс-сообщениям. Это только официальные данные, не официальные могут быть в несколько раз больше.
Согласно законам шариата, для развода мужчине достаточно сказать супруге три раза слово «талок».
«Сказал «талок», а сейчас жалею»
«Мой супруг уехал в Россию на заработки, через какое-то время он женился на русской и через смс написал мне, что больше не хочет со мной жить. Я показала это сообщение родителям мужа, а они в ответ сказали, что если жить не хочет, то дальше нет смысла оставаться у них», - рассказывает Мохира, жительница района Джалолиддини Руми.
Так, она вновь переехала в родительский дом, сейчас печет и на этом зарабатывает на жизнь себе и ребенку. Она уверена, что раз «талок» был сказан, неважно каким образом, он уже принят.
Жительница соседнего кишлака Зарина (имя изменено) рассказывает, что её муж как-то во сне увидел, что развелся с женой.
«Он посчитал, что это судьбой так предначертано, но не мог сказать открыто по телефону, а решил через смс отправить сообщение о нашем разводе», - говорит она.
Через какое-то время женщина снова вышла замуж, родила ребёнка, но первая любовь так и не отпускает её.
«Я не смогла полюбить другого мужа, а мой первый супруг пишет мне и просит, чтобы я развелась. Так, по шариату, мы можем заново сойтись», - говорит она.
Часто пары обращаются напрямую в муфтият, или через сайт Совета Улемов, которые разбираются с каждым отдельным случаем – принимается талок по смс или нет.
«Я нахожусь в России. Несколько дней назад, когда говорил с супругой, мы поругались, и, перенервничав, я дал ей развод. Сейчас я сожалею об этом. Но, на сколько по телефону мой талок может быть принят? Могу ли я вернуться из миграции и жить с супругой», - спрашивает читатель сайта Исламского центра.
Ответ короткий: «Талок через телефон признается, но для точного ответа мы должны знать подробности. По возвращению на родину, обратитесь в Управление фетвы исламского центра Таджикистана».
Каждый случай рассматривается отдельно
Данный вопрос в Таджикистане стоит остро, поскольку большинство браков не регистрируется в органах ЗАГСа, а заключается никох (исламский брак, - прим.ред.). Для этого необходим лишь мулла и двое свидетелей.
Еще пять лет назад Исламский центр заявлял о том, что рассматривается вопрос о принятии фетвы, которая запрещает развод по телефону либо смс.
Но, как сообщил «АП» специалист управления фетвы Центра Абдувохид Хамидов, фетва так и не была принята.
По его словам, согласно ханафитскому мазхабу, который исповедуется в Таджикистане большинством, чтобы талок был принят, достаточно услышать голос мужчины и неважно, это говорится тебе в лицо, или по телефону. Нет необходимости и в свидетелях.
Но что касается смс, то тут не все однозначно, поэтому и каждый случай рассматривается отдельно.
«Смс отправляют, как правило, «мигранты, которые в состоянии нервозности говорят талок, либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - говорит Абдувохид Хамидов.
По этой же причине (в том числе), в большинство случаев талок признают не принятым.
Специалист приводит пример: к ним обратилась семья, когда муж сказал талок своей супруге, и после они не знали, как продолжить свою жизнь, потому что расходиться не хотели.
«По канонам нашего мазхаба, когда даёшь талок, должно быть обращение. Должно быть озвучено имя супруги, но в данном случае такого не было. Как и в суде, мы слушали все стороны и по канонам Ислама вынесли вердикт. В данном конкретном случае, брак был сохранен», - рассказал Хамидов.
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