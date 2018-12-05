Вы, наверно, уже знаете, что новым тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу (U-23) стал узбекский специалист Усмон Тошев, который должен подготовить команду к отборочному турниру чемпионата Азии-2020.
Так вот, приступил к работе он буквально вчера. И первая тренировка с командой состоялась в Алмоси, на тренировочную базу ФК "Истиклол", куда мы и поехали знакомиться с Тошевым.
По первому впечатлению, наш 53-летний тренер из Бухары достаточно мягкий и тактичный. Однако это вовсе не означает, что он не настроен на победу. Ведь его тренерский опыт показывает обратное. Если оглянуться назад, то буквально несколько месяцев назад именно Тошев привел афганский клуб «Туфан Херируд» к победе в афганской Премьер-лиге.
А до этого, в этом же году, благодаря его тренерской работе юношеская сборная Узбекистана выиграл турнир ФАЦА.
Так что переживать нам, в принципе, не за что. А познакомиться с ним поближе посредством нашего сюжета все же стоит.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Муҷозот барои воридоти маҳсулоти пастсифат ба ҷумҳурӣ
«Тилло» ва «Нуқра»-и лоиҳаҳои Tcell дар озмунҳои Осиёи Марказии ҷоизаи «Event Awards Central Аsia»!
БОР баҳри беҳбуди солимии модару кӯдак дар Тоҷикистон 32 млн. доллар ҷудо мекунад
Таркиши баллони газ дар Душанбе ва осеби одамон
Моддаҳои Эъломияи ҳуқуқи башар дар овезаҳои шаҳри Душанбе
Вазири тандурустӣ: ёрии аввалияи тиббӣ бепул буд, ҳаст ва боқӣ мемонад
Мулоқоти ғайрирасмии сарони кишварҳои ИДМ дар Петербург
Лука Модрич бори нахуст ба ҷоизаи "Тӯби тиллоӣ" соҳиб шуд
Пешниҳоди паёми имсолаи президент ба парлумон то соли нав
Маршруткаҳоро дар роҳҳои пойтахт автобусҳо иваз карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста