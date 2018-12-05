В областном центре Cогда - Худжанде приятные предновогодние хлопоты начались с работ по установке главной областной новогодней елки: она должна быть установлена до 10 декабря.
Главная областная ёлка традиционно будет установлена на центральной площади города «Звезды Худжанда».
Как сообщил "АП" пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмурхон Юсуфов, высота главной новогодней елки Согда будет достигать 20 метров. Она будет украшена 4000 красочными новогодними игрушками и иллюминирована 400 разноцветными гирляндами, на которых одновременно буду светиться 40 тысяч лампочек.
Во сколько обойдется установка ёлки в мэрии Худжанда не сообщили.
Традиционно, предновогодние культурно-развлекательные мероприятия у главной областной новогодней елки начинаются с фестиваля-конкурса между высшими, средне-специальными учебными заведениями и школами города Худжанда.
Каждое из учебных заведений должно подготовить интересную культурную новогоднюю программу и презентовать зрителям и жюри. Также ежедневно у ёлки будут организованы выступления артистических групп и известных певцов области, а заключительный гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса начнется в предновогодний вечер, 31 декабря.
«В этом году жителей Худжанда и гостей областного центра у новогодней елки ждут сюрпризы, и всех секретов мы пока раскрывать не будем», - сказал пресс-секретарь главы города Худжанда.
Кстати, в Душанбе в нынешнем году тоже установят самую высокую елку со времен независимости - ее высота достигнет 28 метров, а в диаметре у основания она будет составлять 13 метров.
Высота прошлогодней новогодней красавицы в Душанбе составляла 25 метров.
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