90,2% урожая хлопка от прогнозного показателя, намеченного на этот год, убрано к этому дню с полей Таджикистана.
Лидерами по сбору хлопка являются районы республиканского подчинения – тут дехкане собрали к 3 декабря 11 тыс. 423 тонн (131,4%), сообщили «АП» в Управлении растениеводства Минсельхоза Таджикистана.
В Согдийской области собрано 111 тыс. 581 тонн (111,5%), в Хатлоне - 200 тыс. 676 тонн (80,2%) хлопка-сырца.
Среди районов плановые показатели выполнили Шахринав - 177,5%, Гиссар - 168,7%, Ашт - 144,3, Рудаки - 125,9%, Зафаробод - 125,3%, Дангара - 117,7%, Б.Гафуров - 115,7%, Канибадам - 108,9%, Бохтар - 108,7%, Дж.Расулов - 108,7%, Турсунзаде - 106,7%, Леваканд - 105,7, Кушониён - 101,0% и Спитамен - 100,2.
Кампания по сбору урожая в этом году в Таджикистане началась в конце августа.
В этом году под хлопчатник было отведено 187,5 тысяч га земли, что на 13,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.
До конца сезона планировалось собрать около 400 тысяч тонн «белого золота», однако, по всей видимости, этот показатель останется недосягаемым.
В 2017 году, впервые за последние годы, хлопкоробам страны удалось собрать около 390 тысяч тонн хлопка, превысив прогнозные показатели на 5,2%.
Хлопку возвращают статус
Хлопок является одним из главных экспортных продуктов страны и сырьём для отечественной лёгкой промышленности.
Увеличивать посевные площади под хлопок в республике начали ещё в прошлом году. Тогда в пользу хлопчатника посевы зерновых и кормовых сократили примерно на 12 тыс. га.
До этого посевы хлопчатника в Таджикистане в течение многих лет сокращались, соответственно - снижалось его производство.
Если в 2012 году под хлопок было отведено около 200 тыс. га земли, то в 2016 году - всего 160 тыс. га.
Так, в 2012 году таджикские земледельцы собрали 418 тыс. тонн, в 2013 году - 393 тыс., в 2014 году - 372 тыс., в 2015 году - 335 тыс., в 2016 году – 270 тыс. тонн.
Ранее хлопок в республике считался одним из двух основных экспортных товаров наряду с алюминием и важной доходной статьёй государственного бюджета.
В 80-е годы в Таджикистане ежегодно собирали около 800 тыс. тонн хлопка.
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