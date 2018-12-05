Турнир состоялся 30 ноября в спорткомплексе «Таджикгосстандарта». В турнире приняли участие баскетболисты с ограниченными возможностями из Душанбе, Согдийской и Хатлонской областей.
Соревнования показали, что столичные баскетболисты-колясочники подготовлены к соревнованиям чуть лучше. Они обыграли соперников из Согда со счетом 26:7, а у команды Хатлона – 30:10. В матче за второе место команда Согдийской области была сильнее коллег из Хатлона 14:2.
Менеджер столичной команды Гайрат Тухатсунов выразил благодарность Комитету молодежи и спорта при Правительсвте РТ, паралимпийскому комитету республики, Посольству Германии и обществу Красного Полумесяца Таджикистана за оказанную поддержку.
После завершения турнира активист по организации спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями Гайрат Тухатсунов обратился к обществу с просьбой помочь в возрождении инвалидного спорта в республике.
Он призвал всех членов обществ инвалидов страны к активному образу жизни.
«Сегодня можно заниматься многими видами спорта – футболом, волейболом, баскетболом, армреслингом, бадминтоном. Вовлечение людей с ограниченными возможностями в массовый спорт поднимает их дух, учит бороться за свои права», - уверен Тухтасунов.
«Сегодня в Таджикистане много щедрых людей, которые помогают уязвимым слоям населения. Нам помогают добрые люди. Благодаря мэру города Рустами Эмомали мы получили возможность бесплатно тренироваться в зале школы №100. Руководство школы тоже оказывает нам поддержку. Мы часто получаем приглашения из других стран СНГ поиграть с их командами. Но из-за отсутствия финансовой поддержки не можем поехать на соревнования», - рассказал Тухтасунов.
По его словам, клуб "Гайрат" остро нуждается в ремонте колясок, инвентаре, спортивной форме. Если кто-то хочет оказать помощь баскетбольной команде людей с ограниченными возможностями, может позвонить по телефону 93 558 21 11 тренеру и менеджеру.
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