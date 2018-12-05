АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Исмаилитском Центре Душанбе продолжит работу Национальный конгресс для лиц с ограниченными возможностями, посвященный Международному Дню инвалидов. В рамках конгресса тут проходит ярмарка работ, изготовленных инвалидами.
- В Культурном центре «Бактрия» состоится читательский клуб философии и феменизма. Начало в 17:00. Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ДЕКАБРЯ
1929 - Таджикская ССР принята в состав СССР в качестве союзной республики.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ДЕКАБРЯ
1911 – Родился ученый-философ академик Аловуддин Богаутдинов, автор «Очерков истории по истории философии таджикского народа».
1915-1997 – родилась танцовщица, балетмейстер, Народная артистка Таджикистана Азиза Азимова.
1921-1978 – родился государственный деятель Давлат Гадоев, секретарь Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
1923 – родилась доктор исторических наук, профессор Хосият Бабаева.
1930 – Родился доктор медицинских наук, профессор Холмурод Буйдаков.
1931 – родился ученый-медик, морфолог, соавтор перевода на таджикский язык учебника для вузов «Анатомия человека» доктор медицинских наук, профессор Фозил Абдурахманов
1936 – родился фольклорист Файзали Муродов
1938 – родился русскоязычный писатель Таджикистана Иван Машин.
1962 – родился певец Умар Миргалиев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 13-18 мороза,(в районе Булункуля до 24-26 мороза) днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, местами до 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.
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