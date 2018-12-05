Азиатский банк развития планирует в ближайшие три года оказать Таджикистану безвозмездную финансовую помощь на более чем $340 млн. Об этом сообщил постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава 4 ноября на встрече с журналистами в Душанбе.
Он отметил, что недавно была одобрена индикативная финансовая помощь Таджикистану в рамках операционного бизнес плана на 2019-2021 годы.
В частности, ориентировочно в 2019 году планируется выделить $95 млн, в 2020 году - $125 млн, а в 2021 году - $120 млн.
Данные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог и энергетики, частного сектора, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и муниципальной инфраструктуры.
«Однако, - сказал Прадип Сривастава, - окончательный размер будет зависеть от достижений страны и наличия средств у АБР».
Он подчеркнул, что финансовая помощь Таджикистану предоставляется на грантовой основе, так как, согласно анализу долгового бремени за 2017 год, ситуация в республике была оценена, как имеющая высокий риск возникновения долгового кризиса.
«АБР внимательно следит за экономической ситуацией в стране и будет координировать по данному вопросу с Международным валютным фондом», - сказал постпред банка.
Возврат в 2008 год
АБР перешел на безвозмездную финансовую поддержку Таджикистана в начале этого года после трехлетнего перерыва. До этого в 2015-2017 годах республика получала финансирование от АБР 50/50, то есть 50% - кредиты и 50% - гранты.
Переход на предоставление помощи на грантовой основе в феврале нынешнего года Прадип Сривастава объяснил журналистам тем, что обязательства страны могут привести к тяжелой долговой ситуации.
В результате, на протяжении 2018 годf республика получила более $200 млн, которые были предоставлены исключительно на безвозмездной основе.
Такой вид поддержки АБР практиковал в отношении Таджикистана при аналогичных условиях в 2008-2015 годы.
Тогда тоже связывали временное воздержание банка от выдачи Таджикистану кредитов с большими размерами внешнего долга республики.
Задолженности сократились, но незначительно
Внешний долг Таджикистана к концу прошлого года перевалил за пороговый потолок (40% ВВП), составив $2,9 млрд. Это означает, что долговая устойчивость страны выросла с умеренного до высокого уровня.
Прадип Сривастава отметил, что АБР предоставляет помощь странам с таким уровнем заимствований исключительно безвозмездную помощь, чтобы не усугубить их финансовое положение.
Официальные органы Таджикистана пересмотрели в начале этого года Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабили фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с 40% ВВП до 60%.
На 1 октября нынешнего года размер внешнего долга Таджикистана составил $2 млрд. 873,8 млн. По сравнению с началом этого года, он уменьшился всего на $5,2 млн.
В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.
Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнения услуг правительства, на 1 октября этого года составил $2 млрд. 727,3 млн.
Основным внешним кредитором Таджикистана остается «Эксимбанк Китая», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.
Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.
Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн.), Азиатским банком развития ($278 млн.), Исламским банком развития ($112 млн.).
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Муҷозот барои воридоти маҳсулоти пастсифат ба ҷумҳурӣ
«Тилло» ва «Нуқра»-и лоиҳаҳои Tcell дар озмунҳои Осиёи Марказии ҷоизаи «Event Awards Central Аsia»!
БОР баҳри беҳбуди солимии модару кӯдак дар Тоҷикистон 32 млн. доллар ҷудо мекунад
Таркиши баллони газ дар Душанбе ва осеби одамон
Моддаҳои Эъломияи ҳуқуқи башар дар овезаҳои шаҳри Душанбе
Вазири тандурустӣ: ёрии аввалияи тиббӣ бепул буд, ҳаст ва боқӣ мемонад
Мулоқоти ғайрирасмии сарони кишварҳои ИДМ дар Петербург
Лука Модрич бори нахуст ба ҷоизаи "Тӯби тиллоӣ" соҳиб шуд
Пешниҳоди паёми имсолаи президент ба парлумон то соли нав
Маршруткаҳоро дар роҳҳои пойтахт автобусҳо иваз карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста