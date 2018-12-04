Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в столичном районе Фирдавси, в одном из магазинов, расположенных близ текстильного предприятия «Дунёи нав», около часа дня.

Как сообщили «АП» в Управлении МВД по городу Душанбе, взрыв прогремел в 61 мкр-не столицы, в одном из магазинов по продаже автозапчастей.

"По предварительным данным, здесь взорвался газовый баллон. Сотрудники милиции и пожарной службы работают на месте происшествия», - сообщили «АП» в милиции.

По словам источника, точное количество пострадавших пока неизвестно, однако трое уже госпитализированы в больницу "Истиклол" с ожогами.

Точная причина, количество пострадавших и ущерб устанавливается, отметили в управлении.

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