Азиатский банк развития одобрил грант в размере $32 млн для улучшении услуг здравоохранения в трех районах Таджикистана: Файзабад, Рашт и Шамсиддин Шохин.
Общая стоимость проекта составляет $35,2 млн, при этом правительство Таджикистана предоставляет $3,2 млн, сообщили "АП" в представительстве АБР в Душанбе.
Проект улучшения материнского и детского здоровья поможет решить основные проблемы сектора здравоохранения Таджикистана, такие как неадекватное финансирование, устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, особенно в сельской местности.
В рамках проекта будет модернизирована инфраструктура и оборудование в центральных районных больницах и сельских центрах здоровья, повышен уровень осведомленности и поведения относительно вопросов здоровья среди населения. Проект также поддержит усилия страны по созданию национальной системы управления оборудованием.
Ожидается, что проект будет завершен в 2025 году.
«Здоровое население критически важно для роста и развития Таджикистана, однако для этого необходимы качественные и доступные услуги здравоохранения, особенно для матерей и детей», - отмечает старший специалист АБР по здравоохранению Роузель Лавадо.
В АБР подчеркивают, что здравоохранение в Таджикистане за последние несколько десятилетий улучшилось, но оно по-прежнему отстает от глобальных и региональных средних показателей здоровья матерей и детей.
Показатели детской смертности в Таджикистане составляют 20 неонатальных и 37 младенческих смертей на 1000 живорождений по сравнению с целевым показателем для целей устойчивого развития в 12 неонатальных и 25 младенческих смертей на 1000 живорождений.
Коэффициент материнской смертности также в Таджикистане высокий: он составил 32 смерти на 100 тыс. живорождений в 2017 году, это выше, чем в других странах Центральной Азии, где в среднем 23 случая смерти на 100 тыс. живорождений, отметили в АБР.
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