В столичном районе Сино у Душанбинского автовокзала 30 ноября свои двери распахнул ещё один супермаркет сети «Пайкар».

Символическую ленту в торжественной обстановке в присутствии горожан и гостей, приглашенных на церемонию открытия, разрезали руководители компании «Пайкар» и владелец торгового комплекса.

Супермаркеты «Пайкар» давно представлены на отечественном рынке реализации продуктов питания и пользуются большой популярностью и заслуженным доверием горожан. Широкий ассортимент товаров, отменное качество, приемлемые цены, комфортные условия для совершения покупок и высокий уровень сервиса являются непеременными условиями деятельности супермаркетов «Пайкар».

«Популярность наших магазинов у покупателей и их доверие к нам основывается на постоянной работе по повышению качества обслуживания, выверенной ценовой политике, уникальной программе лояльности. Идя навстречу пожеланиям наших покупателей, проживающих на некотором отдалении от центра столицы мы решили открыть наш очередной супермаркет именно в этом районе. Это позволит жителям совершать покупки рядом с домом и не терять время на длительные поездки. В перспективе планируем расширить свою сеть и организовать работу супермаркетов в других районах нашей столицы», - отметили в администрации супермаркета.

Покупатели: «Удобно и по приемлемым ценам»

Первые 100 клиентов нового магазина не только совершили выгодную покупку, но и получили от супермаркета «Пайкар» сладкие подарки в виде своей фирменной продукции.

Одна из посетительниц, рядом с домом которой находится супермаркет, Дилором Ишанкулова поделилась с «АП» своими впечатлениями о новом «Пайкаре».

«Супермаркет довольно современный и просторный, а самое главное для нас, потребителей, в нем очень приемлемые цены. Здесь можно найти все, что угодно, чего не найти в мелких магазинах возле дома. Поэтому приходилось в выходные ехать на крупные рынки, вместо того, чтобы отдыхать. Теперь эта необходимость отпала», - сказала она.

Другой посетитель Мирзо Ашуров пришел на открытие нового «Пайкар» не один, а со своим внуком-помощником.

«Цены в супермаркете, конечно же, довольно приемлемые, но мы – потребители всегда хотим еще больше! На самом деле раньше такие супермаркеты можно было увидеть только в центре города, а теперь и у нас он есть, чему мы очень рады. Супермаркет располагает широким ассортиментом продукции: вы только посмотрите, сколько тут видов продуктов питания и других товаров. Выбор большой, есть из чего выбирать», - поделился он.

«Мои впечатления: супермаркет только открылся, народу много, ассортимент большой, глаза разбегаются! А вот если бы он работал 24 часа…», - говорит другой покупатель Гаффор Раджабов.

По словам управляющего новым магазином Мухиддина Мансурова, в супермаркете постоянной работой и достойной заработной платой обеспечено более 50 человек.

1 /10

«Мы предлагаем нашим покупателям широкую линейку продовольственных и непродовольственных товаров: молочную, мясную, кондитерскую, бакалею, хлебобулочную, фрукты и овощи, различные напитки, бытовую химию, парфюмерию, хозтовары и многое другое», - говорит он.

В честь открытия нового магазина в супермаркете «Пайкар» объявлены скидки на более 100 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Акция продлится до конца года.

Кроме этого, сеть супермаркетов «Пайкар» в ближайшие дни запустит для своих покупателей свой ежегодный Новогодний розыгрыш призов, который проводится совместно с российским кондитерским холдингом «Объединенные кондитеры». Победители Розыгрыша будут выявлены в прямом эфире радио «Азия-Плюс» 30 декабря.

Новый супермаркет «Пайкар» ждет своих покупателей по адресу: г. Душанбе, ул. Яккачинар, 148. Ориентир – столичный автовокзал «Asian-Express» (рядом с мостом).