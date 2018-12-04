Правительство Таджикистана направило в нижнюю палату парламента страны проект поправок в Кодекс республики «Об административных правонарушениях», которые предусматривают наказание за ввоз в страну низкокачественных, просроченных продуктов питания и лекарств.
Согласно предложенному проекту, за ввоз в страну низкокачественной продукции и медикментов должностные лица будут оштрафованы от 7,5 тыс. до 10 тыс. сомони.
Размер штрафа за такие действия для юридических лиц составит от 25 тыс. до 35 тыс. сомони, сообщили «АП» в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.
Кроме того, если аналогичные действия будут зафиксированы повторно, то предусмотрен штраф для должностных лиц от 25 тыс. до 50 тыс. сомони, для юридических - от 35 тыс. до 50 тыс. сомони.
В обоих случаях обнаруженный низкокачественный или просроченный товар подлежат конфискации и уничтожению, отмечается в поправках.
В настоящее время за аналогичные правонарушения грозит конфискация товара, но штрафные санкции не применяются.
"Мясо преткновения"
Напомним, в начале нынешнего года из-за проблем, связанных с импортом некачественного птичьего мяса, главы некоторых ведомства получили выговоры, а некоторые - были сняты с занимаемых должностей.
До этого на правительственном заседании, которое прошло в конце прошлого года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.
Президент тогда заявил, что ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления:
«Кто проверял сроки и качество этого мяса? Об экспорте наших фруктов в другие страны нам приходится вести переговоры на уровне правительства, но что касается импорта, то мы завозим на наш рынок яды. Некоторые нечистые на руку предприниматели ввозят в страну со всех уголков мира за бесценок вредные товары и реализуют их нашим гражданам», - подчеркнул президент.
Он тогда же отметил, что более 5 тыс. государственных сотрудников, в том числе, более 1 тыс. 100 человек работают в структурах таможни и 3 тыс. человек работают в структурах ветеринарной службы и «Точикстандарта», которые занимаются проверкой продуктов на предмет безопасности.
«Однако только после замечания главы государства они демонстративно показывают об обнаружении таких фактов по телевидению. Отсюда вопрос: кто в начале дал разрешение на ввоз этих продуктов в республику? Они сами, конечно», - возмутился в декабре прошлого года Эмомали Рахмон.
Тогда решениями правительства страны с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён, а также глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.
Главам же Таможенной службы и Налогового комитета Абдуфаттоху Гоибу и Нусратулло Давлатзода были объявлены выговоры. Позже, 18 января этого года, решением правительства Абдуфаттох Гоиб был уволен с поста главы таможни с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Однако до настоящего времени его никуда не назначили.
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Акбар Бердиев1
За нанесения вреда здоровью человека не штрафовать надо, а привлекать более жёстко! Сажать надо и на долго! Данный закон, делает уверенным в безнаказанности недобросовестных предпринимателей, которые завозят низкакачественную, вредную продукцию! Жизнь человека она бесценно!
Zorro1
"Завоз" или все таки "ввоз"? :)