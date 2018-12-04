Медиа-группа «Азия-Плюс» в рамках проекта по медиаграмотности продолжает конкурс «Разоблачители фейков» и приглашает для участия в нем всех своих читателей.
Очередной участник конкурса – Камоли Сангин прислал нам свою работу, которая посвящена вирусному ролику про маму.
В последнее время в Таджикистане в соцсетях набрал популярность душераздирающий ролик о мальчике, которого американский журналист спрашивает про маму.
Диалог в ролике короткий:
Репортер: У тебя есть мама?
Мальчик: Нет.
Репортер (со смехом): Нее-т ?
Мальчик разрыдался, дальше звучит грустная мелодия.
Ролик явным образом намекает на бездушие американского репортера, которая издевается над мальчиком, у которого нет мамы. Так как мальчик темненький, и, скорее всего, он выходец одной из ближневосточных стран, а сам ролик содержит мусульманскую эмблему. Таким образом, зрителю внушается определенная идея - об отношении американцев (христиан) к мусульманам.
При этом, используется такое сильное чувство, как отношение ребенка и матери. Ведь нет более сильной потери, как потеря матери ребенком, а смех над этим чувством может быть только у очень плохих людей.
То, что этот ролик - фейковый, могут сразу же заметить все, кто хорошо знает английский язык, так как даже в обрезанном варианте ролика вопрос репортера звучит так:
"Ты будешь скучать по маме? ("Are you gonna miss your mom?"), а в титрах переводится как: "У тебя есть мама?".
То, что ролик вырван из контекста и диалог начинается сразу без какого-либо вступления, только усиливает подозрения.
Теперь самое время найти источник, откуда был взят ролик. Поиск в Google по фразе "У тебя есть мама? Нет" выводит нас на несколько таких же видеороликов в Youtube, датированных несколько раз, начиная с 22 января 2016 года и т.д. И везде можно увидеть уже «обработанную» версию.
Как же найти оригинал? Где-то же должен быть англоязычный оригинал. Воспользовавшись несколько раз поиском Google по картинке, наконец-то выходим на англоязычное обсуждение этого ролика.
Сначала находим обсуждение в Twitter от 19 августа 2015 года, пройдя по ссылке: https://twitter.com/FoxNews/status/633977213357039616
где обсуждают эту новость от Fox News, а далее по ссылке переходим и на саму новость:
http://insider.foxnews.com/2015/08/19/video-little-boy-cries-tv-over-la-fox-reporter-courtney-friels-question
И тут все становится ясно. Выясняется, что репортер из Лос-Анджелеса снимала репортаж о первом дне посещения нового детского сада. Четырехлетнего мальчика зовут Andrew Macias, его мама стоит в кадре рядом. Во время интервью журналист спрашивает:
- Восхищен ли ты новым детским садом?
- Да, - отвечает малыш.
- Почему?
- Не знаю (мальчик пожимает плечами).
- Будешь ли ты скучать по маме?
- Нет.
- Нет? – переспрашивает журналист и тут мальчик смотрит на свою маму, его охватывают противоречивые чувства и он начинает плакать. Ну кто из нас не плакал, когда нас вели в детский сад?
Courtney Friel, бывший журналист Fox News и мать двоих детей позже расскажет, что она почувствовала себя ужасно от того, что все так получилось. Кстати, в Америке данный ролик вызвал критику. И 19 миллионов просмотров.
Итак, что мы имеем в результате просмотра этого нашумевшего ролика? У мальчика есть мама!
Кто-то, ну очень нехороший человек, сознательно подделал видеоролик для разжигания ненависти (к американским журналистам, американскому народу и, вообще, христианам) и пропаганды своих взглядов (скорее всего, экстремистских).
Учите английский, будьте критичными к непроверенным новостям и не распространяйте в социальных сетях всякие фейки, не проверив их вначале.
А мы напоминаем, что конкурс «Разоблачители фейков» проводится в течение трех месяцев: он стартовал с 10 ноября 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года.
Каждый из читателей «АП» может участвовать в нем и получить призы за лучшие разоблачения. Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ не ограничены.
Для этого необходимо прислать на конкурс фейковую, на ваш взгляд информацию, опубликованную в СМИ и соцсетях с обязательным указанием источника, при этом, предъявив веские доказательства о ее неправдоподобности.
К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках. Это могут быть новость, фотография или видеоролик, который необходимо отправить на электронную почту – info@asiaplus.tj . Если это видеозапись, то должна быть ссылка на YouTube или другой интернет-ресурс.
Все работы, отвечающие критериям конкурса, будут опубликованы на сайте «АП», в разделе «Спецпроекты» - «Школа медиаграмотности». Их будет оценивать специальная комиссия, состоящая из медиаспециалистов и независимых экспертов.
Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.
Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Alibek1
Надеюсь на это. Американцы они и есть не добрые нация в мире.