Молодежная сборная Таджикистана по футзалу (U-20) во втором туре отборочного турнира чемпионата Азии-2019 в Центральной зоне в группе «В» одержала победу над хозяевами турнира - сборной Узбекистана со счетом 7:2 и сохранила шансы на выход на азиатское первенство.
После крупного поражения на старте отборочного турнира от сборной Кыргызстана (1:6), молодежную сборную Таджикистана устраивала только победа над командой Узбекистана в заключительном туре, при этом нашей сборной необходимо было побеждать с разницей в пять мячей, об этом сообщается на официальном сайте ФФТ.
В игре с Узбекистаном в первом тайме «молодежка» Таджикистана вела в счете 3:1. Однако в начале второго периода хозяева смогли сократить счет до минимума.
На 29-й минуте за фол «последней надежды» красную карточку схлопотал Насим Шарипов.
Играя в меньшинстве две минуты, наши футзалисты смогли выстоять. В оставшееся время до конца поединка сборная Таджикистана отправила еще четыре безответных мяча в ворота хозяев. Итоговый счет 7:2 – в пользу молодежной сборной Таджикистана.
В составе нашей сборной хет-трик на свой счет записал Мухаммад Раджабов. Дубль в активе Идриса Ёрова. Еще по одному голу в ворота сборной Узбекистана провели Фаридун Неъматов и Халид Сабуров.
По итогам группового отборочного раунда в группе «В» сразу три команды – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – набрали по три очка. Согласно регламенту, для определения победителя группы пришлось подсчитывать забитые мячи.
В итоге первое место за счет лучшей разницы мячей «+2» (9-7) заняла сборная Кыргызстана. Второе место – у сборной Таджикистана (разница мячей – 8:8). Сборная Узбекистана, у которой разница мячей «-2» (8-10), финишировала последней в группе.
Таким образом, молодежная сборная Таджикистана сегодня, 4 декабря, в матче плей-офф сыграет со сборной Афганистана, которая заняла второе место в группе «А». Встреча пройдет в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте и начнется в 13:00 часов. Победитель этого матча получит путевку на молодежный чемпионат Азии по футзалу, который пройдет в следующем году. Молодежные сборные Ирана (победитель группы «А») и Кыргызстана (лучшая команда группы «В») по итогам отборочного турнира вышли в финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны.
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