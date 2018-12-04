Молодежная сборная Таджикистана по футзалу (U-20) во втором туре отборочного турнира чемпионата Азии-2019 в Центральной зоне в группе «В» одержала победу над хозяевами турнира - сборной Узбекистана со счетом 7:2 и сохранила шансы на выход на азиатское первенство.

После крупного поражения на старте отборочного турнира от сборной Кыргызстана (1:6), молодежную сборную Таджикистана устраивала только победа над командой Узбекистана в заключительном туре, при этом нашей сборной необходимо было побеждать с разницей в пять мячей, об этом сообщается на официальном сайте ФФТ.

В игре с Узбекистаном в первом тайме «молодежка» Таджикистана вела в счете 3:1. Однако в начале второго периода хозяева смогли сократить счет до минимума.

На 29-й минуте за фол «последней надежды» красную карточку схлопотал Насим Шарипов.

Играя в меньшинстве две минуты, наши футзалисты смогли выстоять. В оставшееся время до конца поединка сборная Таджикистана отправила еще четыре безответных мяча в ворота хозяев. Итоговый счет 7:2 – в пользу молодежной сборной Таджикистана.

В составе нашей сборной хет-трик на свой счет записал Мухаммад Раджабов. Дубль в активе Идриса Ёрова. Еще по одному голу в ворота сборной Узбекистана провели Фаридун Неъматов и Халид Сабуров.

Чемпионат Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных (U-20) Отборочный турнир. Центральная зона Группа «В» 1-й тур Кыргызстан – Узбекистан – 3:6 2-й тур ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан – 1:6 Гол Таджикистана: Халид Сабуров. Таджикистан (стартовая пятерка): Сироджиддин Хусайнов – Идрис Ёров, Мухаммад Раджабов, Фаридун Неъматов, Насим Шарипов. 3-й тур Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН – 2:7 Голы Таджикистана: Мухаммад Раджабов (3), Идрис Ёров (2), Фаридун Неъматов, Халид Сабуров. Таджикистан (стартовая пятерка): Сироджиддин Хусайнов – Идрис Ёров, Мухаммад Раджабов, Фаридун Неъматов, Насим Шарипов.

По итогам группового отборочного раунда в группе «В» сразу три команды – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – набрали по три очка. Согласно регламенту, для определения победителя группы пришлось подсчитывать забитые мячи.

В итоге первое место за счет лучшей разницы мячей «+2» (9-7) заняла сборная Кыргызстана. Второе место – у сборной Таджикистана (разница мячей – 8:8). Сборная Узбекистана, у которой разница мячей «-2» (8-10), финишировала последней в группе.

Таким образом, молодежная сборная Таджикистана сегодня, 4 декабря, в матче плей-офф сыграет со сборной Афганистана, которая заняла второе место в группе «А». Встреча пройдет в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте и начнется в 13:00 часов. Победитель этого матча получит путевку на молодежный чемпионат Азии по футзалу, который пройдет в следующем году. Молодежные сборные Ирана (победитель группы «А») и Кыргызстана (лучшая команда группы «В») по итогам отборочного турнира вышли в финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны.

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