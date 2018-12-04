Генерал-майор милиции Мухаммадшох Искандарзода назначен начальником ОМВД-1 города Исфара. С 2013 года он занимал должность начальника ОМВД города Турсунзаде.

Новым начальником ОМВД Турсунзаде назначен подполковник милиции Алихон Рустам, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Бывший полевой командир ОТО в годы гражданской войны в Таджикистане Мухаммадшох Искандарзода (Шох Искандаров) после подписания мирного соглашения в стране в июне 1997 года был интегрирован в правительственные силовые структуры, в погранвойска.

Его имя получило известность в 1998 году, после захвата формированиями мятежного полковника Махмуда Худойбердыева Согдийской области. Тогда он и его подчиненные активно участвовали в подавлении вооруженных сторонников Худойбердиева.

Осенью 2010 года Искандаров активно участвовал в операции правительственных войск против вооруженных групп Мулло Абдулло в Раштской долине, после чего был назначен замначальника регионального управления МВД.

ДОСЬЕ «АП»: Мухаммадшох Искандаров родился 30 октября 1968 года в совхозе «Туркменистан» Курган-тюбинской (ныне – Хатлонской) области. Образование – высшее. Окончил Таджикский госуниверситет (юридический факультет) и Академию федеральной пограничной службы РФ.

Бывший полевой командир ОТО. В 1997 году подчинился соглашению о национальном примирении. В ноябре 1998 года возглавлял одну из групп моджахедов в военной операции правительства против банд Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Назначен командиром Джиргатальского погранотряда (с 1999 года).

В 1999 году выступил посредником и способствовал освобождению взятых в плен сотрудников милиции Кыргызстана, граждан Японии и кыргызского генерала Шамкеева.

Со своим отрядом контролировал госграницу в районе Джиргаталя. В августе 2000г. участвовал в боях против отрядов мулло Абдулло. Был назначен замначальника штаба погранвойск РТ. Награжден орденом «Спитамен» и – в сентябре 2011 года - орденом «Шараф 1-ой степени».

В 2007 году оставил службу, по собственному желанию. Занимался бизнесом, имел несколько магазинов.

4 апреля 2011 года назначен замначальника УВД по Раштской группе районов.

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С 2013 года он занимал должность начальника ОМВД города Турсунзаде.

Кто еще?

По согласованию с президентом Таджикистана 3 декабря заменены начальники отделов Министерства внутренних дел в 23 городах и районах страны.

Так, подполковник милиции Бурхониён Олим Полвон назначен начальником ОМВД города Худжанд

Полковник милиции Махмадзода Алимардон - начальником ОМВД города Вахдат

Полковник милиции Одиназода Фируз Саттор начальником ОМВД города Истаравшан

Полковник милиции Файзуллозода Илхомджон Файзулло начальником ОМВД города Нурек

Полковник милиции Шомадзода Фирдавс Махмад начальником ОМВД-2 города Исфара

Подполковник милиции Пирзода Сафар начальником ОМВД города Канибадам

Полковник милиции Хамдамзода Валихон Хамдам начальником ОМВД -1 района Сино Душанбе

Подполковник милиции Сафарзода Фахриддин Холмумин начальником ОМВД Шахринавского района

Подполковник милиции Олимов Исохуджа начальником ОМВД района Шахристан

Подполковник милиции Насимзода Косим начальником ОМВД района Кухистони Мастчох

Подполковник милиции Одиназода Сайдахтам начальником ОМВД района Айни

Полковник милиции Эмомзода Раджабали и начальником ОМВД района Деваштич

Полковник милиции Джалилзода Эмин Карим начальником ОМВД района Мастчох.

Подполковник милиции Сайфуллозода Рустам начальником ОМВД Муминабадского района

Полковник милиции Иброхимзода Хуршед начальником ОМВД района Шохин

Полковник милиции Махмудзода Шамсулло Хайрулло начальником ОМВД района Пяндж

Полковник милиции Вохидзода Темур Сафар начальником ОМВД района Восе

Подполковник милиции Рахимзода Джамшед Расул начальником ОМВД района Дусти

Полковник милиции Мирзозода Абдурахим Курбон начальником ОМВД района Кушониён

Полковники милиции Раджабзода Рустам начальником ОМВД района Дангара.

Кроме того, подполковник милиции Умари Хайём Амиршо назначен начальником Государственного учебного учреждения «Колледж милиции» Министерства внутренних дел в городе Куляб.

Начальником линейного отдела Министерства внутренних дел в аэропорту города Душанбе управления МВД на транспорте стал полковник милиции Баротзода Тохир Барот.

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