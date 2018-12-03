ОАО «Коммерцбанк Таджикистан» активно расширяет границы сотрудничества с кредитными организациями стран-партнеров. 19 ноября «Коммерцбанк» получил подтверждение об открытии корреспондентского счёта «Nostro» в частном акционерном коммерческом банке «Ориент Финанс» Республики Узбекистан. Это сотрудничество предоставляет ряд преимуществ клиентам обоих банков.

В рамках реализации Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, «Коммерцбанк Таджикистана» налаживает связи с кредитными организациями соседней страны и рассматривает это сотрудничество как одно из ключевых направлений своей деятельности. И первым шагом в этом направлении является подписание Межбанковского соглашения об установлении корреспондентских отношений с «Ориент Финанс».

Данное соглашение предусматривает возможность осуществления прямых банковских переводов, что в первую очередь направлено на обслуживание и увеличение товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном.

В «Коммерцбанке» уверены, что сотрудничество с узбекскими банками будет полезным стимулом для расширения сотрудничества таджикских предпринимателей с узбекскими партнерами, поскольку платежи между двумя странами станут более быстрыми по срокам и выгодными в комиссии из-за отсутствия в цепочке межбанковских платежей банков-корреспондентов. Экономия времени позволит увеличить цикл продаж.

«Помимо плюсов в стоимости и скорости банковских транзакций, мы отмечаем еще одно немало важное преимущество – обеспечение безопасности платежей, все это будет наращивать доверие у клиентов», - отметил начальник отдела информационной безопасности Сипехр Ниезов.

В Банке также отметили, что сегодня увеличивается быстрыми темпами товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном.

«И мы уверены, что к 2020 году этот показатель достигнет 1 млрд долларов, так как у наших стран есть огромный потенциал для расширения сотрудничества по всем направлениям», - отметила ведущий специалист отдела международных отношений Мадина Тураева.

Второй шаг, который также будет способствовать росту товарооборота между двумя братскими республиками и укреплению торгово-экономического сотрудничества, является Соглашение о торговом финансировании импортно-экспортных сделок со стороны узбекских банков-партнеров.

«Мы как банк, ориентируемый на малый и средний бизнес, в первую очередь думаем о снижении нагрузки и выгоде наших предпринимателей. А снижение их расходов, конечно же скажется, на стоимости импортируемого товара, что в пользу конечного потребителя», - утверждают в банке.

Подобное сотрудничество между кредитными организациями двух республик будет способствовать притоку иностранных инвестиций, в том числе, в иностранной валюте, значительно решит проблему нехватки производительного капитала и ускорит темпы роста экономики нашей страны.

Инновационные решения для мобильного банкинга

ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» в октябре этого года отметил свою первую годовщину. С открытием новых филиалов и центров банковского обслуживания по республике, количество сотрудников банков увеличилось на 60%, около 40 % из общего количества составляют женщины.

Банк с самых первых дней стремился к внедрению новых информационных технологий, повышению качества обслуживания клиентов, внедрению продуктов согласно ожиданиям клиентов. И уже в первый год своей деятельности банк запустил мобильное приложение «Фаври».

Данное инновационное решение позволяет клиентам банка забыть о платежных картах и производить все операции, в том числе оплату в торговых точках и точках питания, с помощью мобильного телефона - все транзакции легко и оперативно выполняются по QR-коду.

Данное приложение вы можете скачать в свободном доступе на Apple store или Play market, установив на любой гаджет. В приложении «Фаври» доступны услуги мобильных операторов, ЖКХ, Интернет-провайдеров, учреждений общественного питания и еще много других операций.

Одним из важных свойств приложения является то, что с его помощью клиент может проводить дистанционную конверсионную сделку – обменять валюту онлайн, не выходя из дома.

С помощью этого приложения отпадает необходимость носить с собой платежные карты, достаточно будет только отсканировать код с дисплея мобильного гаджета, и транзакция будет проведена.

За последний квартал после запуска платформы «Фаври» для мобильного банкинга, количество новых счетов, открытых в банке, превысило 10 тысяч.

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