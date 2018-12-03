Руководство душанбинского футбольного клуба «Истиклол» утвердило на должность главного тренера команды кандидатуру Хакима Фузайлова.

Пресс-атташе клуба Рустам Хакимов сообщил "АП", что контрактное соглашение с тренером было подписано сегодня, 3 декабря, в клубном офисе «Истиклола».

«Перед командой поставлена задача - успешно выступить во всех турнирах, в том числе, на предстоящей квалификации Лиги чемпионов Азии. Но при этом, никто не будет давить на тренера, чтобы он вывел команду в Лигу чемпионов впервые в истории таджикского футбола. Фузайлов будет работать исходя из возможностей команды», - отметил пресс-атташе.

Напомним, в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК 2019 года «Истиклол» сыграет с узбекским клубом АГМ (Алмалык). В случае победы его ожидает встреча с командой «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

По информации официального сайта ФК «Истиклол», помогать Фузайлову в «Истиклоле» будут Алишер Тухтаев, который до этого временно исполнял обязанности главного тренера и Александр Кит, отвечающий за работу с вратарями.

«Прежде всего, это огромная ответственность, так как «Истиклол» из года в год показывает, что он сильнейший клуб в стране и успешно представляет Таджикистан на международной арене. Большая группа футболистов клуба задействованы в различных сборных страны, поэтому ответственность только возрастает. Работать в «Истиклоле» очень приятно, потому что у клуба самые высокие задачи во всех турнирах», – сказал Фузайлов официальному сайту клуба после своего назначения на пост главного тренера «Истиклола».

Команду «Истиклол» ранее возглавляли Каноат Латифов, Салохиддин Гафуров, Алимджон Рафиков, Никола Кавазович, Олег Ширинбеков, Мубин Эргашев, Никола Лазаревич и Мухсин Мухаммадиев.

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