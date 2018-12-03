Единый центр по оказанию услуг для предпринимателей и инвесторов планируется создать в Таджикистане. Цель создания нового Центра декларируется поддержкой бизнеса и предоставлением деловым кругам качественных услуг по принципу «единого окна».

Создание Единого центра по оказанию услуг для предпринимателей и инвесторов было обсуждено в конце прошлой недели в Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом, сообщает пресс-служба Комитета.

В Госкомитете подчеркивают, что целью создания Единого центра по оказанию услуг предпринимателям и инвесторам является централизация всех государственных структур регулирующих предпринимательство и инвестиции.

Отмечается, что Центр будет неотъемлемой частью электронного правительства.

«В то же время Центр упрощает деятельность в сфере предпринимательства и может способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций и активации деятельности внешней экономики, что положительно влияет на репутацию Республики Таджикистан на международной арене», - заключают в Госкоминвесте.

В сообщении говорится, что в мероприятии участвовали представители всех соответствующих структур.

Отмечается, что данное мероприятие было организовано с целью выполнения поручений президента страны Эмомали Рахмона, в том числе относительно хода реализации электронных государственных услуг.

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