В своем стартовом матче отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футзалу Центральной зоне в группе «В» молодежная сборная Таджикистана (U-20) уступила команде Кыргызстана со счётом 1:6. Единственный мяч в составе нашей сборной забил Халид Сабуров.
Теперь, чтобы сохранить шанс на выход в финальную часть чемпионата Азии-2019, нашей молодежной сборной необходимо в понедельник, 3 декабря, обыгрывать сборную Узбекистана, при этом с разницей в пять мячей. В первом туре хозяева отборочной группы футзалисты Узбекистана со счётом 6:3 переиграли своих сверстников из Кыргызстана.
В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.
Группа «В»
1-й тур
Кыргызстан – Узбекистан – 3:6
2-й тур
Таджикистан – Кыргызстан – 1:6
3-й тур
3 декабря (понедельник)
16:00 – Узбекистан – Таджикистан.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Таъсиси Маркази ягонаи хизматрасонӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон дар Тоҷикистон
Эълони аксияи 12-рӯза дар Тоҷикистон ба муносибати 70-солагии қабули Эъломияи ҳуқуқи башар
Ивази роҳбарони мақомоти милитсияи чанде аз шаҳру ноҳияҳо
Чин 70% саҳмияҳои “Тоҷиксодиротбонк”-ро хариданист
Тоҷикону ӯзбекон шифохонаҳои худро барои ҳамдигар боз мекунанд
Дар мусобиқаи CAFA-2018 бонувони тоҷик медали биринҷӣ гирифтанд
Медали тиллои Сомон дар мусобиқаи Ҷоми Осиё оид ба дзюдо
Ҳамдардии Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми ИМА дар робита ба даргузашти Ҷорҷ Буш
Хоруғ: автомашинаи RAV-4-и сарҳадбон ба маршрутка бархӯрда, 2 нафар ҳалок шуд
Густариши ҳамкориҳои гумрукичёни Тоҷикистону Афғонистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста