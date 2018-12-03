Президент Таджикистана произвел сегодня кадровые перестановки, сменив руководителей отделов внутренних дел более 20 городов и районов Таджикистана.

Сегодня Эмомали Рахмон принял вновь назначенных руководителей и призвал их верно служить родине, сообщает пресс-служба президента РТ.

Пресс-служба президента РТ 1 /7

В сообщении отмечается, что президент освободил от занимаемых должностей руководителей ОМВД Худжанда, Исфары, Канибадама, Истаравшана, Шахристана, районов Горной Матчи, Айни и Деваштич.

Также лишились своих постов начальники милиции города Нурек, районов Дусти, Шамсидинна Шохина, Дангара, Пяндж, Восе, Муминабад и Кушониен.

Сняты с постов главы милиции городов Турсунзаде и Вахдат, Шахринавского района и ОМВД столичного района Сино-1.

Также снят с поста начальник милицейского колледжа города Куляб и глава отдела милции столичного аэропорта.

О том, кто назначен на эти места, пресс-служба презтидента не сообщает.

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