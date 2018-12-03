Федерация независимых профсоюзов Таджикистана при финансовой и технической поддержке Программы международной организации труда по искоренению детского труда (МОТ-ИПЕК) провела в сентябре нынешнего года социологический опрос (экспресс-оценку) среди взрослых и детей по выявлению случаев принудительного труда в стране.

Национальные эксперты подготовили специальные вопросники после проведения тренинг-семинара, на котором были обсуждены вопросы, связанные с запретом принудительного труда и методами его обнаружения.

Учебные занятия были направлены на подготовку инспекторов по труду Федерации независимых профсоюзов Таджикистана для проведения информационно-разъяснительной работы, для выявления случаев принудительного труда на рабочих местах на основе признаков принудительного труда МОТ и национального законодательство.

Социологический опрос охватил районы Дусти, Джалолиддина Балхи, Бохтарский, Кубодионский, Шахритусский, Чайхумский районы Хатлонской области, а также города Турсунзаде, Гиссар, Шахринав, Рудаки и Вахдат.

Общее количество опрошенных людей составило 200 взрослых в возрасте и 50 детей.

Нереализованные ожидания о зарплате, отпуске и условиях труда

85% (171 человек) от опрошенных взрослых людей находились в возрасте от 30 до 60 лет. В основном, именно в этом возрасте гражданское общество испытывает финансовые и социальные проблемы, что вынуждает их работать в любых условиях труда – даже в неприемлемой рабочей среде.

В ходе опроса было выявлено, что многие ожидания респондентов - обеспечение социальной помощью, предоставление трудовых отпусков в полном объеме, а также несвоевременная выплата и повышение заработной платы в связи с девальвацией национальной валюты - остались нереализованными.

56,5% опрошенных (113 человек) пожаловались, что они даже не могут получить свой отпуск вовремя.

«Не могу уйти, потому что насильно заставляют работать…»

Большинство из опрошенных (95,5%) сообщили, что не уходят с работы потому, что найти другую в нынешних условиях - сложно.

Но есть и другие причины. Несколько человек рассказали, что в случае ухода работодатель примет меры, чтобы их не приняли в другом месте, а значит, семья потеряет своего кормильца.

Особо обратили на себя внимание ответы людей, сообщивших, что их личные документы находятся у работодателя, поэтому они не могут покинуть свою работу, а также людей, рассказавших, что при увольнении работодатели используют насилие против них или их семей.

Говоря о существующих проблемах 40% (80 респондентов) отметили, что их работа отрицательно влияет на здоровье, 32% (64 человека) подчеркнули, что она приводит к чрезмерной усталости и нервозности.

А кто-то и вовсе считает, что задачи, возложенные на него на рабочем месте, являются невыносимыми: работодатель загружает их дополнительной и неоплачиваемой работой, которая не указана в трудовом договоре.

Больше половины опрошенных (65%) заявили, что работодатель иногда требует от них выполнения вредных работ без обеспечения надлежащей безопасности.

К другим причинам можно отнести лишение пособий (64%) и работы других членов семьи (2%) в связи с их уходом с работы.

А что же дети?

Социологический опрос на первом этапе охватил 50 детей, учащихся с 4-го по 10-й классы. Они сообщили, что кто-то идет работать сразу после школы, кто-то во время учебных занятий, а кто-то только во время школьных каникул.

Основная часть респондентов сообщила, что ту часть учебной программы, которую они вынуждены пропускать из-за работы, дети изучают самостоятельно.

14% из опрошенных детей сказали, что не могут подготовить домашнее задание из-за работы.

Это вызывает беспокойство, поскольку регулярное отставание от программы обучения приводит к безграмотности подрастающего поколения.

Стоит отметить, что 9 подростков из опрошенных еще не достигли возраста, который допускается Трудовым Кодексом РТ на официальное заключение трудового договора.

Результаты опроса показали, что большинство несовершеннолетних (52%) привлечены к работе по сбору хлопка и другим полевым работам, выпасу скота, сфере торговли, работе на тележках, сбору стеклянных и пластиковых бутылок, мойке автомашин и др.

На вопрос, почему они работают, 90% детей сообщили, что их вынуждает тяжелое материальное положение в семье. В большинстве случаев (60%) именно родители просили детей начать работать.

Кстати, только с одним из всех опрошенных детей работодатель заключил трудовой договор. Эта система приводит к тому, что работодатель скрывает факты использования детского труда, а также избегает выплаты налогов.

«Из-за работы не высыпаюсь, болит тело, хочу кушать…»

Все дети, принимающие участие в социологическом опросе, сказали, что выполняемая ими работа наносит вред психическому и физическому развитию. Они отметили, что страдают хронической усталостью, не высыпаются, страдают от жажды, голода и болей в мышцах, что отрицательно влияет на хрупкое здоровье подростка.

Результаты соцопроса установили еще одну проблему: кто забирает зарплату у детей.

В 54% случаев (37 человек) несовершеннолетние работники сами получают зарплату от работодателя и в 26% (13 человек) случаев оплату получают родители.

Родители, забирая у детей зарплату, защищают их от неправильного расходования средств и пробуждают в подростке чувство ответственности перед семьей, но в то же время у ребенка может появиться чувство закомплексованности от того, что он – неоплачиваемый слуга, считают эксперты.

Такое отношение может подавить в подростке стимул к работе. Поэтому несовершеннолетние должны иметь доступ, по крайней мере, к части своей зарплаты.

Результаты опроса, проведенного Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана, показали, что в стране по-прежнему существует множество проблем, касающихся предотвращения принудительного труда, и только благодаря слаженной работе государственных структур и международных организаций можно будет выявить и искоренить многие негативные социальные явления торгово-рыночных отношений.

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