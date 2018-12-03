Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит ряд мероприятий, посвященных 70-летию принятия Всемирной декларации прав человека и Международному дню защиты прав человека.

Ежедневно в течение 12 дней, начиная с 3 декабря, на сайте notorturetj.оrg и на страницах социальных сетей коалиция будет цитировать одну из статей Всеобщей декларации прав человека и размещать по два комментария к ней – государственного служащего и правозащитника.

Акция будет проводиться на трех языках – таджикском, русском и английском.

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит указанное мероприятие при финансовой поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, Управления Верховного Комиссара по правам человека, Программы развития ООН, «Зигрид Раузинг Фонд и представительства ЕС в РТ.

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