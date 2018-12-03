Египетская актриса и фотомодель Рания Юсеф 12 января предстанет перед судом в Каире за то, что появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье. Ее обвиняют в аморальности и пропаганде пороков, сообщает со ссылкой на The Daily Telegraph Медуза.
В прокуратуру на актрису пожаловалась группа адвокатов, обвинивших ее в действиях, «побуждающих к распутству и соблазнам», а также в «распространении порока способами, нарушающими установленные нормы в египетском обществе».
Если актрису признают виновной, ей грозит до пяти лет заключения, отмечает BBC News.
44-летняя Рания Юсеф пришла на кинофестиваль в прозрачном платье, открывающем ее ноги. Актриса опубликовала фотографии с кинофестиваля в инстаграме.
Актриса заявила, что не стала бы надевать платье, если бы знала, какую полемику это вызовет.
В декабре 2017 года суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню.
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Abdurahman 1
Кто то пишет каменный век , комплексы и тд....
На самом деле это разврат и основа всех бедствий в обществе! Как говорят если будет развратным мужчина то вся семья будет такой! А если женщина то все общество! Надо уважать культуру, религию и менталитет общества где живешь. Если человек не ходит голым то не значит что он из каменного века.
Sino9
Это её личное дело, во что одеваться. На пляже - в купальном костюме, в хаммаме - без одежды. Она так оделась в соответствии с нормами Каннского фестиваля, там так принято или хотя бы нормально воспринимается. Она же не в Египте так по улицам ходила и совращала народ. А тот, кто на неё подал в суд - сам ханжа, так как смотрит Каннский кинфестиваль. Там все так одеваются. Небось сами смотрят на голых женщин втайне, а тут решили "свою" звезду наказать. Позор и средневековье. Пусть подает тогда в суд на всех, кто так одевается в мире.
anonim Sino8
Не Канского, а Каирского фестиваля там сказано )))
Рахими Sino8
Точно!
Перс 10
Актриса заявила, что не стала бы надевать платье, если бы знала, какую полемику это вызовет
Вчера родилась что ли? Жить в мусулманской стране и не знать об этом ну это полная невежества. Она совсем, ну почти в трусах можно сказать
Рахими Перс 8
Каменный век! Сплошные комплексы! Обычно претензию предъявляют, те (чаще мужчины) кто не могут найти двух слов, чтобы разговаривать с женщинами, ну и комплекс неполноценности, что эти прекрасные женщины не удостаивают этих подлецов вниманием!
Кадрус Рахими7
А Вы сами были бы не против, если Ваша жена или дочка появилась бы в таком виде где-нибудь в общественном месте??
Бывал в Каире, если женщина на улице в таком виде появится, к ней прям на улице пристанут и начнут трогать все причинные места, а то и за угол могут уволочь.