Таджикистан в рейтинге процветающих стран занял 101 место, а Украина - 111. Отчет был опубликован британским исследовательским центром Legatum Institute.
Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, государственное управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, образование, здоровье и окружающая среда.
Из постсоветских стран, Казахстан занял 73 место, Кыргызстан - 78, Грузия - 80, Армения - 88, Беларусь - 89, Россия - 96, Азербайджан – 99, Таджикистан – 101 и Украина - 111-е место.
Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включили из-за отсутствия данных. Аналитики отметили, что в рейтинг не были включены 10 стран. Кроме Узбекистана и Туркменистана, в десятку «неприкасаемых» вошли Сирия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Куба, Гаити, Мьянма и Папуа-Новая Гвинея. В этих странах правительство ограничило доступ исследователей к нужной информации.
Первую пятерку заняли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания. В этих странах наблюдается настоящее процветание.
Последние места достались некоторым африканским странам и Афганистану.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Таъсиси Маркази ягонаи хизматрасонӣ ба соҳибкорон ва сармоягузорон дар Тоҷикистон
Эълони аксияи 12-рӯза дар Тоҷикистон ба муносибати 70-солагии қабули Эъломияи ҳуқуқи башар
Ивази роҳбарони мақомоти милитсияи чанде аз шаҳру ноҳияҳо
Чин 70% саҳмияҳои “Тоҷиксодиротбонк”-ро хариданист
Тоҷикону ӯзбекон шифохонаҳои худро барои ҳамдигар боз мекунанд
Дар мусобиқаи CAFA-2018 бонувони тоҷик медали биринҷӣ гирифтанд
Медали тиллои Сомон дар мусобиқаи Ҷоми Осиё оид ба дзюдо
Ҳамдардии Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми ИМА дар робита ба даргузашти Ҷорҷ Буш
Хоруғ: автомашинаи RAV-4-и сарҳадбон ба маршрутка бархӯрда, 2 нафар ҳалок шуд
Густариши ҳамкориҳои гумрукичёни Тоҷикистону Афғонистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Джамшед1
Точнее Таджикистан стоит на месте (по тихонько идя назад) а Украина просто разогналась чуток. Хотя поверьте кроме парашЕнко в остальном Украина успешна к примеру вся потделки знаменитых брендов одежды и обуви для Европы создают в Харькове. И вообще только в Харькове заводов и фабрик в 10 раз больше чем во всем таджикистане. Так что кто кого обогнал и в чем это большой вопрос.
Mans6
Судя по тадж.новостям мы живём как в сказке, а весь мир нам завидует. . .
Буб8
Не думоют что на Украине живут хуже нас, мне кажется мы самое дно, нижи нас только черви!
Буб Буб3
Или черти, как хотите
Socrat10
Мне кажется британский исследовательский институт черпал информацию о Таджикистане исключительно по новостям из Азии Плюс, где каждый день открывают парки, строят жилые дома, бизнес-центры, каждый месяц какой-то большой праздник и т.п., а бедному мужику в Сари Хосоре некуда идти на досуг.
Памир10
Да что же там Украину... мы Швейцарию обошли )) судя по сюжетами на Тадж ТВ