Таджикистан в рейтинге процветающих стран занял 101 место, а Украина - 111. Отчет был опубликован британским исследовательским центром Legatum Institute.

Всего изучались показатели по девяти позициям: качество экономики, бизнес-среда, государственное управление, личная свобода, социальный капитал, безопасность, образование, здоровье и окружающая среда.

Из постсоветских стран, Казахстан занял 73 место, Кыргызстан - 78, Грузия - 80, Армения - 88, Беларусь - 89, Россия - 96, Азербайджан – 99, Таджикистан – 101 и Украина - 111-е место.

Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включили из-за отсутствия данных. Аналитики отметили, что в рейтинг не были включены 10 стран. Кроме Узбекистана и Туркменистана, в десятку «неприкасаемых» вошли Сирия, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Куба, Гаити, Мьянма и Папуа-Новая Гвинея. В этих странах правительство ограничило доступ исследователей к нужной информации.

Первую пятерку заняли Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания. В этих странах наблюдается настоящее процветание.

Последние места достались некоторым африканским странам и Афганистану.

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