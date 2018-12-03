Граждане Таджикистана и Узбекистана теперь смогут приобретать путевки в дома отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря двух государств без всяких препятствий.

Договоренности об этом были достигнуты в конце прошлой недели по итогам рабочего визита делегации Федерации независимых профсоюзов Таджикистана в Ташкент, об этом «АП» сообщил заместитель главы ФНПТ Исмоил Файзизода.

По его словам, желающие отдыхать в здравницах Узбекистана граждане Таджикистана могут покупать путевки в представительствах профсоюзов Таджикистана. Такой же порядок предусмотрен для граждан соседнего государства: они могут пробрести путевки для отдыха в таджикских санаториях в самом Узбекистане.

Кроме того, отраслевые профсоюзы двух государств договорились, что начиная с лета будущего года школьники Таджикистана и Узбекистана смогут проводить летние каникулы в детских оздоровительных лагерях соседних странах.

По итогам прошедших в Узбекистане переговоров профсоюзы двух государств договорились развивать отношения между отраслевыми профсоюзами, такими, как профсоюзы медицинских работников, образования, металлургии.

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