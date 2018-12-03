Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в связи с кончиной бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Герберта Уокера Буша направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Джону Трампу, сообщает пресс-служба главы государства.

В телеграмме президента Таджикистана отмечается: «Продуктивная деятельность покойного на высоком посту президента Соединенных Штатов Америки и в других важных должностях снискали ему уважение граждан страны, а также авторитет и признание на международной арене в качестве известного политического деятеля.

В этот скорбный час передаю родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Соединенных Штатов Америки наши искренние соболезнования».

Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет: смерть политика наступила 30 ноября в Хьюстоне.Об этом сообщает The Washington Post. В апреле этого года из жизни ушла супруга бывшего американского лидера — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Буш занимал пост главы американского государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане. Он пытался избраться на второй срок в 1992 году, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его старший сын — Джордж Буш-младший — был 43-м президентом США, а второй сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора штата Флорида.

В международной политике Буш-старший запомнился военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также при нем произошли падение Берлинской стены и распад Советского Союза.

В 2012 году стало известно, что экс-президент страдает от сосудистого паркинсонизма. По этой причине он часто попадал в больницу, однако свой 90-летний юбилей отметил прыжком с парашютом. В последние месяцы жизни Буш часто болел, не раз поступала информация о его плохом самочувствии. С ноября 2017 года он стал самым долгоживущим президентом США за всю историю.

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