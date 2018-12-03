Таджикский  дзюдоист  Сомон Мамадбеков в соревнованиях за Кубок Азии в Гонконге выиграл золотую медаль. Его партнер по сборной Хайёмиддин Джаббаров завоевал бронзовую медаль. Оба спортсмена  выступили в весовой категории до 73 кг.

В Гонконге могло случиться так, что в финале весовой категории до 73 кг, встретятся два таджикских дзюдоиста.

Сомон Махмадбеков по пути к финалу победил китайского атлета Эршаогету Аму,  филиппинца  Кеисей Накано, монгольского дзюдоиста  Чойджилсурена Ганболдро  и вышел в финал.

Хайёмиддин Джаббаров выиграл у Себтиана  Янгсяха (Индонезия), Чун Син Чуя (Гонконг) и Хадбаатар Наранкху (Монголия). В полуфинале Хайёмиддин уступил Даичи Танаке (Япония).

За него в финале отомстил Сомон – он одержал победу над японским спортсменом и стал победителем турнира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана. 

В матче за бронзу Хайёмиддин Джаббаров победил филиппинца  Кеисей Накано.

Всего в соревнованиях в Гонконге собираются более 200 дзюдоистов из 30 стран Азии.

По информации Федерации дзюдо Таджикистана, остальные таджикские атлеты, из-за отсутствия финансов, не смогли полететь в Гонконг. 

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus