Таджикский дзюдоист Сомон Мамадбеков в соревнованиях за Кубок Азии в Гонконге выиграл золотую медаль. Его партнер по сборной Хайёмиддин Джаббаров завоевал бронзовую медаль. Оба спортсмена выступили в весовой категории до 73 кг.

В Гонконге могло случиться так, что в финале весовой категории до 73 кг, встретятся два таджикских дзюдоиста.

Сомон Махмадбеков по пути к финалу победил китайского атлета Эршаогету Аму, филиппинца Кеисей Накано, монгольского дзюдоиста Чойджилсурена Ганболдро и вышел в финал.

Хайёмиддин Джаббаров выиграл у Себтиана Янгсяха (Индонезия), Чун Син Чуя (Гонконг) и Хадбаатар Наранкху (Монголия). В полуфинале Хайёмиддин уступил Даичи Танаке (Япония).

За него в финале отомстил Сомон – он одержал победу над японским спортсменом и стал победителем турнира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

В матче за бронзу Хайёмиддин Джаббаров победил филиппинца Кеисей Накано.

Всего в соревнованиях в Гонконге собираются более 200 дзюдоистов из 30 стран Азии.

По информации Федерации дзюдо Таджикистана, остальные таджикские атлеты, из-за отсутствия финансов, не смогли полететь в Гонконг.

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