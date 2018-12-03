В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием пограничников стали четверо человек. ЧП произошло 1 декабря вечером в районе ГЭС Памир-1, сообщил «АП» источник в администрации главы ГБАО.

В результате ДТП в Хороге, два человека, в том числе беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Водитель служебной автомашины пограничников марки «Toyota RAV-4» врезался в рейсовую маршрутку. В результате сильного столкновения одна из пассажирок вылетела из машины в канал.

"Тело женщины, которая, по словам источников, была беременна, пока не найдено. Поиски ее тела продолжается", - сообщил «АП» источник в администрации главы ГБАО.

Источник отметил, что в канал упала еще одна пассажирка, погибшая в ходе аварии: ее тело уже нашли.

Водитель маршрутного такси и один пассажир получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего ЧП арестованы два офицера местного пограничного отряда, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Один из арестованных офицеров был за рулем автомашины марки «Toyota RAV-4», другой находился в салоне.

Между тем, в Пограничных войсках ГКНБ Таджикистана отказались комментировать произошедшую в Хороге трагедию. «Ведется расследование, проводятся экспертизы, нам ничего добавить», - заявил «АП» пресс-секретарь ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Соцсети бушуют

Соцсети всколыхнула эта новость. В Фейсбуке многие пишут, военнослужащие погранвойск Госкомитета национальной безопасности (номер машины 009КМ принадлежит этому ведомству) находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушили правила дорожного движения. После столкновения они бросили машину и скрылись с места происшествия.

По данным источников «Ферганы» в Хороге, местные жители поймали пассажиров автомашины Toyota и попытались устроить самосуд. Милиция помешала этому. Между тем в соцсетях пишут, что военных принудительно отвезли в наркодиспансер и взяли у них анализы на предмет алкогольного опьянения.

В начале ноября в Хороге прошел митинг с требованием очистить город от временных блок-постов и вывести дополнительные подразделения силовых ведомств, отправленные в ГБАО для наведения порядка.

Поводом для митинга стал инцидент с участием командира ОМОНа республики генерал-майора Хуршеда Мухаммадзода, когда он обстрелял мирных граждан из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения. Митингующие также потребовали от властей разобраться в случившемся и наказать виновного. Глава ГБАО Ёдгор Файзов тогда пообещал провести расследование. Однако его результаты так и не были обнародованы.

Между тем, в Фейсбуке в группе Pamir News пользователи требуют от властей показать видеосюжет о данном ЧП по таджикскому телевидению, как делают это в случаях, когда ДТП происходят в области по вине местных жителей.

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