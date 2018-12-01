В нашей еженедельной подборке мы, как обычно, подобрали для вас только самое важное за прошедшие дни. Если вы что-то пропустили, читайте, комментируйте, и помните, что на сайте news.tj вы найдете еще много всего интересного.

Таджикские чиновники в последнее время прямо удивляют. Они вплотную занялись благотворительностью, точнее – благоустройством Родины, кто-то малой, кто-то в принципе. Вот один из последних случаев - министр обороны построил в Бальджуване за свой счет современный медцентр.

А вот тут мы вспомнили еще несколько таджикских чиновников, которые сделали то же самое. Мы, правда, не знаем, на какие деньги они всё это делают, видимо, зарплаты большие. Но мы очень рады, что строят они школы и разбивают парки, а не множат магазины и рестораны.

Это, кстати, центр здоровья, который построил Шерали Мирзо Фото пресс-центра Министерства обороны

Азиатский банк развития воссоединит таджикскую энергосистему с Объединённой электроэнергетической системой ЦА. Это поможет республике продавать излишки своей электроэнергии. Мы узнали, что именно нам нужно для этого сделать.

«…члены правительства Таджикистана не ищут инвесторов, инвесторы тщетно ищут их. Когда инвесторы прибывают в Душанбе, порой наши министры их не принимают, на их письма и предложения не отвечают», - спикер парламента Шукурджон Зухуров раскритиковал членов правительства.

Глава таджикской таможни выступил за то, чтобы в республику стали завозить птичье мясо из США. Мы узнали, оказывается, Таджикистан обеспечивает себя куриным мясом не более чем на 10 процентов от общей потребности. Почему так происходит, мы расскажем вам уже на следующей неделе.

«Друзья и родственники не советовали нам открывать кредитную организацию, они говорили, что нам стоит вкладывать свои силы и деньги за пределами государства. Друзья уверяли, что мы теряем свое время», - известные стартаперы в Таджикистане рассказали нам о том, как дожить до первых инвестиций.

А вот, собственно, они и есть - наши стартаперы Коллаж Asia-Plus

В Таджикистане ужесточили наказание за содержание притонов для занятия проституцией. Теперь за это дело могут посадить аж на 8 лет. Кстати, юристы говорят, что эта борьба с притонами нередко идет вразрез с законодательством страны. Об этом вы можете прочитать уже в понедельник, в новом номере газеты «АП».

А вот у главы УМВД по Душанбе совсем другие проблемы и заботы.

В интервью «АП» Шариф Назарзода рассказал, кто совершает половину всех преступлений в столице и объяснил, в каких случаях милиционеры могут проверять сумки школьников.

Мы открыли новый – ну, очень полезный проект для вас – «Мой ребенок». В нем мы будем рассказывать о том, как обезопасить своего ребенка, как растить его здоровым, и многое-многое другое.

И вот наш первый материал о том, какие опасности подстерегают ваших детей в сети.

«Я видела детей голодных, которым вообще нечего есть. Мне как-то написала девушка в 10 часов вечера, рассказывает, что ей не дают зарплату уже несколько дней и ее дети два дня ничего не ели, и не могут уснуть от голода», - таджикский волонтер Зуля Рахматова рассказывает о том, кто нуждается в помощи в Таджикистане.

Зуля хочет открыть фонда в память молодого человека, которому она не успела помочь… «Фирдавс говорил мне: «Когда будете делать добрые дела, за меня тоже делайте, а то я уже не смогу»…

Вот вы наверняка не знали, а гиссарская порода овец является самой крупной в мире, среди всех культурных пород. О семи достижениях народного хозяйства Таджикистана, о которых знают далеко за пределами нашей страны, читайте прямо здесь.

Сколько стоит заказать свадьбу в Таджикистане и как правильно это сделать? Мы побеседовали со знатоками своего дела – владельцами ивент-агентств и собрали для вас самую необходимую информацию.

Через что приходится проходить мужчинам в модной индустрии Таджикистана? Мы спросили у самих моделей.

И на закуску наш очередной сюжет проекта «Салом соседи». Он про невероятно вкусный хлеб, который пекут в Самарканде. Говорят, что эмир Бухары в свое время даже выписал во дворец хлебопекаря из этого города. Мы его попробовали. Теперь – ваша очередь :)

Приятных выходных и спасибо, что вы были и остаетесь с нами!