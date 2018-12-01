Это правда, невзирая на то, что наша страна далеко не хоккейная, в республике много поклонников этого спорта. Старшие по возрасту болельщики, которые в свое время болели за сборную СССР, сохранили эти традиции и продолжают болеть за команду России. Более молодое поколение переключилось на НХЛ, КХЛ и чемпионаты мира.
Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) сегодня объединяет 76 стран мира. В последнее время ряд азиатских стран подали заявку о членстве в эту организацию.
Хоккей по-таджикски
В Таджикистане примерно два-три года назад начали на любительском уровне играть хоккей с шайбой в зимнее время года, когда открывает свой сезон комплекс «Сафед-Дара». Там в местной детской горнолыжной школе уже созданы группы по хоккею с шайбой.
По словам тренеров, площадка 20х40 позволяет тренироваться и провести соревнования на любительском уровне. Для профессиональной команды нужна площадь размером 30х60 метров.
Участники команды имеют постоянную экипировку, тренируют их местные специалисты. Но для создания профессиональной команды этих условий недостаточно.
О строительстве катков пока речь не идёт
Пока в Таджикистане даже не планируют культивировать этот вид спорта на профессиональной основе. А вот соседи уже обогнали нашу республику в этом плане. Более того, из всех стран бывшего СССР только в Таджикистане нет хоккея.
Не будем говорить об одном из лидеров мирового хоккея – России, но на чемпионатах мира в высшем дивизионе регулярно выступают Беларусь, Казахстан, Латвия, Украина. В низших лигах мирового чемпионата представлены Эстония, Литва, Армения, Грузия и Туркменистан.
Кыргызстан давно проводит собственный чемпионат среди клубов, и сборная принимает участие в чемпионатах Азии.
В Азербайджане, Молдове и Узбекистане также есть клубы, их федерации уже являются членами Международной федерации хоккея. Афганистан пошел дальше, создав национальную сборную по бенди (хоккею с мячом).
Хоккейная карта мира пополняется самыми неожиданными странами, где теплый климат. В Азии лидерами хоккея являются Япония, Корея и Китай.
Портал Сhampionat.com приводит список экзотических стран, где есть хоккей.
Их примеры могут вдохновить спортивные власти Таджикистана, чтобы они создали условия для развития этого вида спорта в нашей стране.
Индия. Количество катков в стране - 14. Катков в Индии, вроде бы, немало, но, учитывая большое население страны, это крошечная капля в море. Зато местная сборная принимала участие в Азиатских играх.
Кувейт. Количество катков в стране - 2. В чемпионатах Персидского залива Кувейт дважды был вторым. Всего в стране зарегистрировано около полутора сотен хоккеистов.
ОАЭ. Количество катков в стране - 9. Неудивительно, что ОАЭ – гранд по меркам Персидского залива, ведь в стране целых 9 катков. Местная сборная даже играет в третьем дивизионе – четвёртой по силе группе мирового хоккея.
Оман. Количество катков в стране - 1
Оман вступил в ИИХФ в 2014 году. Всего в стране 36 взрослых игроков и 24 юниора. В 2012 году сборная принимала участие в первенстве Персидского залива и выступила там удачно.
Катар. Количество катков в стране - 3. В национальной хоккейной лиге Катара 5 команд и 70 хоккеистов. Есть в стране и хоккейная школа, в которой около 100 воспитанников. Местная сборная ограничивается встречами с соседями по Персидскому заливу.
Малайзия. Количество катков в стране - 1. Малайзия является членом ИИХФ с 2006 года, однако в чемпионатах мира участия не принимает. Тем не менее, сборная выступает в локальных соревнованиях, таких как Азиатские игры и Азиатский Кубок вызова по хоккею.
Сингапур. Количество катков в стране - 2. В городе-государстве Сингапуре катков целых два, а национальную сборную возглавляет американец. По местным меркам, Сингапур не самая сильная команда, они могут разгромить Индию или уступить 0:11 Таиланду.
Таиланд. Количество катков в стране - 13. Сборная Таиланда известна широкой (или не очень) хоккейной общественности тем, что уступила в 2007 году Казахстану со счётом 1:52. То было на зимних Азиатских играх. В стране зарегистрировано 359 игроков в хоккей и целых 5 хоккейных арбитров.
Марокко. Количество катков в стране - 2. Не без хоккея и в Африке. В частности, на лёд выходят в Марокко. Сборная этой страны играет в симпатичной красно-белой форме со звездой на животе. Правда, играет она в основном с неподалёку расположенными арабскими странами. Хоккей в стране ещё не распробовали, но надеются на дальнейшее развитие.
Кыргызстан. Количество катков в стране - 5. Хоккей здесь начал развиваться ещё во времена СССР. Крупнейший же успех приходится на 2011 год, когда команда получила права участвовать в третьем дивизионе мирового первенства после победы в Азиатских играх. Однако возможности поехать на этот турнир не было, и шанс оказался упущенным.
Туркменистан. Количество катков в стране - 4. В 2015 году сборная Туркменистана вступила в ИИХФ, а за 2 года до этого заявила о себе, обыграв сборную минских юниоров 7:2. Основные команды Туркменистана – «Галкан» Министерства внутренних дел, «Шир» Товарно-сырьевой биржи и «Огузхан» Государственного концерна «Туркменгаз».
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