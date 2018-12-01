В узбекском сегменте социальных сетях на днях распространился видеоролик с традиционным обрядом «келин-салом» на узбекской свадьбе, которая прошла в Казахстане.
На видеоролике видно, как на свадьбе в ресторане проводится традиционный узбекский обряд «келин-салом», однако вместо невесты в нем принимает участие жених.
Обряд «келин-салом» (приветствие молодой невесткой родителей и родственников мужа) проводится на следующий день, а в некоторых случаях в конце свадебной церемонии.
Родители, родственники и друзья жениха благословляют невесту и одаривают ее подарками, а она приветствует каждого, низко кланяясь, и также дарит стороне жениха небольшие сувениры.
Как пишет CA-NEWS, пользователи соцсетей осудили появившийся в Сети видеоролик с участием жениха на обряде «келин-салом». Большая часть пользователей высказали предположение, что «жениху, возможно, придется жить у родителей жены, поэтому он согласился на участие в таком обряде, где главной героиней должна быть невеста». Другие пользователи назвали «позором» участие жениха в обряде «келин-салом». Еще некоторые не скрывали своего шока от того, что молодожены в Узбекистане исказили древний свадебный обычай.
Как удалось выяснить, видео с традиционным обрядом «келин-салом» на узбекской свадьбе было снято в казахстанском городе Мерке. Тамадой на свадьбе выступил артист из соседнего Кыргызстана Сирожиддин Камолов.
Однако исполнительный директор Узбекского национально-культурного центра в Кыргызстане Зиёиддин Камолов заявил, что участие жениха на обряде «келин-салом» не является чем-то противоестественным.
– Потому что у узбеков, кроме обряда «келин-салом», также издавна существовал обряд «куёв-салом» - приветствие молодого жениха родителей и родственников жены. Этот обряд на сегодняшний день проводится в Самаркандской области Узбекистана, в кыргызстанских городах Бишкек и Токмок, а также казахстанском городе Мерке. До прихода советской власти обряд «куёв-салом» существовал и в Бухарском эмирате, – сказал он.
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