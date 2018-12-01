Совсем недавно во всём мире отметили День сыновей. Немало в Таджикистане сыновей, продолжающих славный путь своих отцов и дедов. Мы решили вспонмить о некоторых династиях, где дети и внуки продолжают дело своих предков.

Как гласит таджикская притча, однажды спросили царя Хосрова:

- Который из твоих сыновей и внуков тебе всех милее? Он ответил: Те из них, которые любят дисциплину, страшатся бесчестия и постоянно стремятся достичь более высокого положения в обществе.

Приведем некоторые примеры известных внуков, которые, с честью продолжая дела своих дедов и отцов, добились признания в нашем обществе.

Хранитель дедовского сокровища

Садриддин Айни - Камол Айни - Эрадж Айни

Хранителем литературного наследства и памяти об Садриддине Айни, является внук писателя Эрадж. Он занимает пост председателя Литературного фонда имени Айни. Родился 8 ноября 1966 года, окончил Таджикский госуниверситет и Коммерческий университет.

Эрадж Айни

В настоящее время Эрадж Айни совместно с Академией наук Таджикистана готовит материалы к переизданию полного собрания сочинений основоположника таджикской советской литературы. В сборник войдут труды, положенные на полку во времена СССР по цензурным соображениям. Также готовится к печати дополненное издание книги Айни "Воспоминания", впервые выпущенное в 50-х прошлого века в серии "Литературные памятники мира".

Садриддин Айни архивное фото

В этом году в честь юбилея деда Эрадж возглавлял работу по реконструкции дома-музея Садриддина Айни в Душанбе.

Отец Эраджа – Камол Айни, востоковед-литературовед, заслуженный деятель науки и техники РТ. Его перу принадлежат более 400 научных работ, посвященных различным проблемам персидско-таджикской литературы.

Махмуд Ахмадинежад и Камол Айни архимное фото

Раннее Камол Айни рассказывал интересный и поучительный эпизод из жизни своего отца:

- Ещё до Великой Отечественной войны правительство подарило устоду легковую машину марки «Победа», выделили и шофёра. Но когда началась война, устод принял решение отправить машину фронтовикам. «Сейчас не время для роскоши, - сказал Садриддин Айни.– Если она пригодится фронту, будет лучше».

Император музыки

Зиёдулло Шахиди - Толиб Шахиди – Табриз Шахиди

Табриз Шахиди - знаменитый продюсер, промоутер, журналист, президент компании ЗАО «Империя Музыки». Его дед Зиёдулло Шахиди - основоположник таджикской классической симфонической музыки.

Зиедулло Шахиди архивное фото

Отец - Толиб Шахиди композитор, народный артист Таджикистана, лауреат ряда международных премий.

Толиб Шахиди закончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского - класс композиции Арама Хачатуряна. Он учился в лучшей консерватории мира, и сейчас является мастером своего дела, продолжая лучшие традиции советской композиторской школы. Мне хочется больше времени уделять творчеству отца - записывать и выпускать альбомы, обеспечивать участие в больших концертах. Каждые пять лет мы делаем юбилейные концерты папе.

Толиб Шахиди соцсети

Табриз окончил Московское музыкальное училище им. Чайковского при Московской государственной консерватории, ему присвоили квалификацию пианист, солист ансамбля, концертмейстер и продюсер музыкальных проектов.

Он лауреат первого международного конкурса пианистов им. С.Прокофьева (первая премия, Душанбе, 1991), лауреат российской премии «Новые Имена» (Москва, 1992, фортепиано), дипломант международного фестиваля «Mozart in Prague» в Праге (Чехия, 1992, фортепиано), и дважды лауреат международного конкурса пианистов в Австрии (1 премия 1992, 1995).

Табриз Шахиди соцсети

- Я считаю, и был тому свидетелем (мой дед и отец - композиторы), композиторскому делу надо учиться очень много лет, и далее всю жизнь, - говорит Табриз.

Внуки бухарского козикалона

Садри Зиё - Мухаммаджон Шакури - Шариф, Анвар и Рустам Шукуровы

Сыновья устода Шакури – известные ученые, работы которых признаны научным сообществом мира. Старший, Шариф Шукуров - искусствовед, заведует отделом культурологии Института востоковедения Академии наук РФ, профессор, доктор искусствоведения.

Средний - Анвар, астрофизик, профессор университета в Ньюкастле (Великобритания). А самый младший, Рустам - историк, доктор наук, работает в МГУ. Вместе с братом Шарифом он написал книгу «Центральная Азия: опыт истории духа», где основная часть посвящена таджикскому народу.

Мухаммаджон Шакури фото из семейного архива

Гены все равно делают свое дело, и сыновья Мухаммаджона Шакури, как ученые, вложили свой весомый вклад в мировую науку, в какой бы стране ни находились.

Мухаммаджон Шакури родился в 1925 году в Бухаре, откуда в 1939 году переехал в Сталинабад (ныне Душанбе). Шакури был младшим сыном Шарифджон Махдума Садри Зиё (1865-1932), бухарского шариатского судьи, короткое время в 1917 г. занимавшего пост Верховного судьи Бухарского эмирата. Садри Зиё погиб в советской тюрьме в 1932 г.

Отец Шакури

- Для меня важными и поучительными, останутся его привычки и правила. Ассоциации с детством: ежедневно, в 8 утра, неважно, воскресенье это, или Новый год, день рождение или дождь на улице, болен он или здоров - отец садился работать за письменный стол. Высокая работоспособность, безжалостная и строгая к себе дисциплина, стали причиной всех написанных им научных работ. Он показал, что помимо таланта, своей работоспособностью можно добиться многого в жизни. Непросто отвечать на вопрос, кем был он для нас. Он часть каждого из нас, и мы его продолжение, - отмечает в своих воспоминаниях об отце – Мухаммаджоне Шакури, его сын Анвар.

Из семьи богатырей

Худоназар Бокиев - Рустам Бокиев - Сухроб Бокиев

Сухроб является сыном Рустама Бокиева – брата известного дзюдоиста Расула Бокиева.

Он выступает в весовой категории до 60 кг, и уже успел завоевать медали в нескольких крупных международных соревнованиях по дзюдо, в том числе в Кубке Европы.

Сухроб Бокиев

Его дядя Расул – бронзовый призер олимпийских игр. Отец – Рустам также борец, чемпион мира по курашу, ныне – тренер.

После завершения карьеры Расула, фамилию Бокиевых на спортивной арене популяризирует Сухроб.

Дедушка Сухроба - Худоназар Бокиев, был именитым борцом и тренером. Его имя связано с многочисленными победами на национальных и всесоюзных чемпионатах по дзюдо, самбо и борьбе.

Худоназар Бокиев и его сыноваья фото из семейного архива

Мечта Сухроба – достичь тех высот, которые были покорены деду, отцу и дядям. Ныне, он готовится к квалификационным соревнованиям Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Он помнит наставление деда о том, что оценку любого борца даст народ, поэтому не нужно зацикливаться на ошибочные решения судей. В одном из интервью покойный Худойназар Бокиев говорил:

- Много неприличных слов говорили в адрес семьи Бокиевых. Я знаю, не чиновник, не руководитель, а просто народ поддержит тебя в нужную минуту. Тому пример последний гуштингири в дни Навруза, когда перед 20 000 зрителей председатель комитета по делам спорта молодежи и туризма вручил Расулу ключи от автомобиля. Это заслуга самого борца и оценка, прежде всего, народа.

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