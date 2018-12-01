В Москве прошёл дебютный турнир бойцовского клуба «Pamir Fighters» и Федерации мигрантов России. В главном бою вечера известный таджикский боец Артур Одилбеков победил россиянина Александра Брусова нокаутом.

Бойцовский клуб «Pamir Fighters» совместно с Федерацией мигрантов России провел в Москве турнир «FMR Fighting Championship - 1» по смешанным единоборствам.

Перед зрителями выступили 24 бойца из Азербайджана, Афганистана, Армении, Грузии, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Успешно выступили в соревнованиях таджикские бойцы. Первую победу в нашей команде одержал Азиз Хонджонов. Он взял верх над своим соперником единогласным решением судей.

Сильно бой провел представитель клуба «Акбар» Акмалджон Мамуров. Уже в первом раунде наш боец сумел провести успешную атаку, и одержал победу над своим соперником удушающим приемом.

Не менее динамично прошел бой между таджикским файтером Джахонгиром Саидджамоловым и Арсеном Нерсесяном из Армении. И снова поединок завершился досрочно, в первом раунде нокаутом победу одержал Джахонгир.

В главном бою вечера выступил один из первопроходцев таджикского ММА (смешанные бои) Артур Одилбеков, которому противостоял опытный российский файтер Александр Брусов.

Артур грамотно провел свой поединок, умело атаковал и уходил от ударов. В третьем раунде наш боец провел резкую контратаку, и нокаутировал Брусова, завоевав тем самым пояс чемпиона.

«Pamir Fighters» - Академия смешанных единоборств «Pamir Fighters» – спортивный клуб в Москве, объединяющий представителей различных видов боевых искусств, в рамках существующих правил ММА. Клуб занимается подготовкой профессиональных и начинающих спортсменов к участию в соревнованиях по следующим дисциплинам: кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу, смешанные единоборства (ММА), муай-тай, грэплинг.

«Pamir Fighters» - таджикский ММА в Москве

«Pamir Fighters» ИА Фергана

Основателем бойцовского клуба «Pamir Fighters» является 24-летний Адим Шабозбеков. Он родился в семье врачей в Таджикистане. Его родители, в начале 2000-х, переехали в Москву. В 2010 году, после окончания школы в Хороге, Адим отправился в столицу России, к родителям. Окончил Университет «Дружбы народов» (РУДН).

- Еще во время учебы в школе я занимался карате и боксом. В Москве выиграл чемпионат института по боксу. Помню, в 2014 году к нам приехали мои друзья – спортсмены из Хорога, они должны были выступить на турнире по боевому самбо. В московские спортзалы они не могли попасть, денег не было, поэтому тренировались на улице, теплое время года позволяло. Именно тогда я подумал об открытии собственного зала, - рассказывает Адим.

В августе 2015 года Шабозбеков и его друзья, смогли арендовать первое помещение в подвале здания на станции метро «Калужская» в Москве, и создали бойцовский клуб «Pamir Fighters». С каждым месяцем участников клуба становилось больше, и в октябре 2015 года они переехали в спортклуб близ станции метро «Нагатинская». Сейчас «Pamir Fighters» посещает более 80 человек. Плату на ежемесячный абонемент молодые люди отдают хозяевам спортзала, сами на этом не зарабатывают.

Артур Одилбеков возвращение начал с победы

Победитель турнира в Москве, бывший воспитанник таджикской школы единоборств Артур Одилбеков долгое время жил в России, являлся ведущим бойцом российских клубов. Сейчас он находится в Таджикистане.

Артур рассказал, как пришёл в мир ММА, и чем ему запомнился бой с чемпионом мира Маурицио Де Соузой.

- Артур, как начинался твой спортивный путь?

- Спортом начал заниматься у себя дома, в Хороге, с 6 лет. Сначала тренером был отец, он обучал меня борьбе, затем посещал секцию по таэквон-до.

Артур Одилбеков (справа) Asia-Plus

- Как оказался в России?

- По окончании школы поступил в Московский военный институт Минобороны России. Это и стало причиной того, что я покинул Таджикистан. В институте занимался армейским рукопашным боем, и еще посещал секцию бокса. В период обучения в данном вузе, стал 5-кратным чемпионом института по рукопашному бою и боксу, 2-кратным чемпионом Московского военного округа по армейскому рукопашному бою.

- Несколько лет ты выступал за чеченский бойцовский клуб «Вайнах». Как попал туда?

- В «Вайнах» я попал по приглашению тренера, Ахмеда Мусаева. Провёл много боёв, и победил немало серьёзных противников.

Конкуренция в клубе «Вайнах» была высокая. Там собрались отличные мастера. Но благодаря постоянным, и серьёзным тренировкам, я успешно выступал там несколько сезонов. В марте 2011 года по семейным обстоятельствам, переехал в Якутск. Выступал от клуба «Панкратион». Стал абсолютным чемпионом Саха-Якутии по версии К-1, выиграл чемпионат Дальнего Востока, а потом и первенство России по комплексному единоборству.

- Часто попадаешь на серьёзных соперников?

- Для меня любой противник серьёзный. Я ко всем бойцам отношусь с уважением. А так, по титулам, самым серьёзным соперником у меня был боец из Бразилии, Маурицио Де Соуза. На тот момент он был чемпионом мира по джиу-джитсу. Но волею судьбы мне удалось одолеть этого грозного противника. Еще я бы отметил Венера Галиева, многократного чемпиона мира по боевому самбо.

- Много было интересных случаев во время твоих боев?

- Если иметь в виду только бои, то почти все они были зрелищны, интересны. А какие-то случаи сейчас трудно припомнить. Вот был случай в бою против того же Маурицио Де Соузы. В самом конце боя, я шальным ударом руки отправил бразильца на настил ринга, хотя сам понимал, что по очкам проигрываю. Тут судья остановил атаку, и не давая мне добивать, поднял моего противника, и увел его к секундантам. Мне показалось, что рефери остановил бой из-за его окончания, и я проиграл. Было очень больно на душе. Но тут вижу, мои секунданты радуются. Я от пропущенных ударов, и от усталости вплоть до объявления победителя долго не понимал, что происходит. А когда подняли мою руку и объявили, что я выиграл нокаутом, моей радости не было предела.

- Тебя долго не было на турнирах?

- Три года назад вернулся в Таджикистан. Обзавелся семьей, немного отошел от соревнований, хотя регулярно тренировался. Конечно, скучал по большим турнирам, и вот, решил вернуться. Рад, что возвращение начал с победы.

ДОСЬЕ «АП»: Артур Одилбеков родился 16 июля 1984 года в городе Хорог РТ. Рост 184см. Вес 84 кг.

1-е тренеры: Эрадж Соибназаров (таэквондо), Панох Таибов (борьба). Провел 12 боев: 7 побед, 5 поражений.

Мастер спорта международного класса. 2-кратный чемпион Азии (2008 и 2011 гг.), 2-кратный призёр чемпионатов мира (2005 и 2007 гг.) по Унифайту. Чемпион зимней Азиады в Астане и Алматы по зимнему Унифайту. Победитель этапа Кубка мира (Кубок нации) по боям без правил 2004 г. Многократный победитель всероссийских и международных турниров по рукопашному бою, и по боям без правил.

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