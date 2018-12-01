Центральная Азия стала модной – привычные для нашего региона узоры сводят с ума серьезных модных критиков. В нарядах, украшенных икатом или вышивкой сюзане, на публике появляются западные звезды.

Чтобы быть в тренде – предлагаем вам в начале зимы посмотреть на пять пальто, которые в этом сезоне сделали дизайнеры-женщины из региона ЦА.

Лали Фазылова, бренд LALI, Узбекистан

Узбекский дизайнер Лали Фазылова начала свою профессиональную деятельность в 1996 году с небольшой мастерской. Позднее ее имя стало запатентованным брендом Lali, а мастерская превратилась в Дом Моды. Ее одежду очень любят в Узбекистане и не только.

LALI

Фарзана Шаршембиева, бренд Sevensister, Кыргызстан

Американский модельер и бизнесвумен Донна Каран (Donna Karan и DKNY) представила осеннюю коллекцию 2018 года, в которую включила войлочное пальто с кыргызскими орнаментами от кыргызского мастера по войлоку Фарзаны Шаршембиевой.

Модельер Фарзана - основатель бренда Sevensister, мастерица в пятом поколении.

Кстати, на официальном сайте стоимость этого изделия составляет $2495.

Sevensister

Зухра Инат, бренд Moel Bosh, Узбекистан

Бренд Moel Bosh был основан в 2012 году дизайнером Зухрой Инат и ее дочерями Диорой, Додо и Гузаль. Все модели Moel Bosh создаются вручную из натуральных тканей. Их можно приобрести не только в Узбекистане, но и в Нью-Йорке, в районе Soho, в концепт-сторе Dreams on Air.

Moel Bosh

Нафиса Имранова, бренд Fashion ZHIWJ, Таджикистан

Нафиса – любительница Oversize, японских дизайнеров и местного колорита, создала в этот сезон пальто с национальной вышивкой.

«Я так хочу, чтобы одеваясь вам пришла в голову мысль, что создавала я это эксклюзивно для вас», - пишет она в презентации своих работ.

Fashion ZHIWJ

Мария Сариева, бренд SariyevaMaria, Казахстан

Это молодой бренд, его создали в 2015 году. Одежда презентована, как наряды для уверенных в себе девушек и женщин, сочетающая в себе романтизм и простоту, лёгкость и свободу, отдающая предпочтение натуральным тканям высокого качества.

VOGUE Russian

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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