Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали ознакомились сегодня с ходом строительных работ на Центральной душанбинской соборной мечети и нового корпуса Исламского института Таджикистана.
Реализация проекта строительства Центральной душанбинской соборной мечети осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджкистана, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года в дни празднования 1310-летия Имоми Азама и в Год почитания памяти основателя и предводителя ханафитского мазхаба, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Мечеть расположится на 12 гектарах. Проект строительства объекта, предназначенного для выполнения религиозных ритуалов, подготовлен опытными специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект будет состоять из четырёх минаретов, каждый высотой 75 метров и 47-метрового купола.
В сообщении президентской пресс-службы отмечается, что во время подготовки проекта были учтены особенности древнего таджикского зодчества и советы и рекомендации Эмомали Рахмона.
Глава государства обязал ответственных лиц направить все усилия на качественное выполнение оформительных работ и озеленение местности вокруг мечети.
Было подчеркнуто, что все работы должны быть проведены так, чтобы этот объект со всеми его атрибутами, отвечающими требованиям времени, служил народу Таджикистана и тем, кто будет приезжать сюда в течение столетий, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
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