В прошлом году мы с супругой побывали в местечке Саратог, который находится километрах в десяти выше озера Искандеркуль. Я был там впервые, и меня поражало в этом небольшом кишлаке, облюбованном туристами, абсолютно все! Практически в каждом доме второй этаж оборудовали в гостиницу для туристов, которые предпочитают цивилизации дикий отдых, с длительными путешествиями по горам и ущельям.
Переодевшись для восхождения, оставив в единственной комнате документы, деньги и мобильные телефоны, мы с удивлением обнаружили, что на двери присутствует только щеколда, чтобы закрыться изнутри, но замка, запирающего дверь снаружи, нет. Я позвал хозяина, и объяснил причину нашего замешательства. Улыбчивый Махмуд ака, сообщил, что у них в кишлаке не принято запирать двери. Вспомнив про монастырь, куда не ходят со своим уставом, мы взяли рюкзаки и альпенштоки, и отправились покорять горы.
День оказался насыщенным, мы стали свидетелями того, как пара милых сурков резвилась около норки. Затем из норы вылезла тучная мама этих сорванцов, и загнала их в убежище. Те недовольно пищали, но она оказалась непреклонна. Почти у самой вершины, нас обогнала стая серых зайцев, которые мне показались удивительно худыми. Я едва успел снять крышку с объектива фотоаппарата, когда на склоне осталась только подвешенная пыль, поднятая этой шустрой компанией. Обогнув гору, мы вышли к реке. По невысокой траве, спускались к воде, располневшие за лето куропатки. Мы замерли, и супруга мне шепотом объяснила, что эти птицы после водопоя очень уязвимы, напившись воды, они не всегда могут взлететь, и становятся легкой добычей, как для людей, так и для хищников. Тем временем эти коричневые пернатые опустили клювы в реку, совершенно не глядя по сторонам. Их беспечность показалась мне обусловленной самим местом их обитания. Они знали, что они в безопасности.
Солнце заходило за гору, когда мы подходили к дому Махмуда ака. Он встретил нас заявлением, что ужин готов. Я не мог не поделиться с ним своими впечатлениями, на что он заметил, что если кто-то здесь будет охотиться, он позвонит по «специальному номеру», и охотников не спасут ни звания, ни связи.
Зайдя в столовую, мы увидели там постояльцев приехавших под вечер. Ими оказались девушка, врач из Австралии, и музыкант из Великобритании. Моя супруга, будучи тоже врачом, тут же завела разговор с коллегой. Женщина рассказала, что они познакомились в интернете, и впервые встретившись в Душанбе, отправились в Саратог, о чем договорились еще по переписке.
Засыпая, я думал о том, что Саратог, одно из немногих мест на земле, где не покупают дверных замков, где и взрослые, и дети здороваются с незнакомцами, прижав руку к сердцу. Где огромные чабанские собаки с добрыми глазами провожают туристов на маршрут, и затем деловито возвращаются в кишлак. Где люди из разных концов планеты проводят совместный отпуск, где все пронизано духом гостеприимства и доброжелательности, и что примечательно, чем дальше мы находимся от техноцивилизации, тем душевнее и понятнее отношения, как между людьми, так и между человеком, и первостихией.
Жаль, что уже не наступит время, когда прогресс обретет форму, которая будет сочетать в себе рост технического совершенства, без убийства естества, которое называется внутренней и внешней природой.
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