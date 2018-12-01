АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Исмаилитском Центре Душанбе стартует Национальный конгресс для лиц с ограниченными возможностями, посвященный Международному Дню инвалидов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ДЕКАБРЯ
Международный день инвалидов.
1967 – Проведена первая в мире операция по трансплантации сердца.
2002 – Состоялся первый официальный визит президента РТ Э. Рахмона во Францию.
2010 – В столице прошел Форум развития Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ДЕКАБРЯ
1927 – Родилась журналист Буринисо Бердиева.
1935-1994 – родился исполнитель народных песен, Заслуженный работник культуры Таджикистана Курбон Зардак
1948 – родился актёр театра и кино Асалбек Назриев
1960 – родился литературовед, академик Носирчон Салимов
1976 – родилась журналист Наргис Хамрабаева
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 0-2 тепла.
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